藍批民進黨只會抹黑抹紅卸責

韓國瑜競選總部發言人陳宜民（左起）、國民黨立法院黨團總召江啟臣、雲林縣長候選人張麗善競選總部總幹事張嘉郡、發言人周柏吟21日共同召開「救救農漁民，民進黨已成臺灣最大菜蟲」記者會。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善競選總部總幹事張嘉郡、發言人周柏吟，以及國民黨團總召江啟臣、韓國瑜競選總部發言人陳宜民昨在立法院開記者會，痛批民進黨農業政策失靈，民進黨卻不思改善農漁民處境，只會用抹黑、抹紅等手段推諉卸責。

張嘉郡指出，民進黨無心解決農民的問題，只想把自己的責任推給韓國瑜與張榮味，今年823水災重創中南部農產區，民進黨政府反應慢半拍，事後也只會講幹話跟平抑菜價讓農民吃土。

此外，民進黨政府開放進口農產品，進口稅收好收滿，卻讓本土農產品價格崩盤，張嘉郡說，今年由於氣候關係產值下降，每一分地產量約減3分之1，而台灣每年蒜頭產量約5萬噸，總需求量約5萬3千噸，台灣在WTO協定蒜頭進口配額年3520噸正好補需求量不足，但政府去年卻進口2萬8千噸，今年的1、2月又進口6571噸，為了收9億關稅，才造成今日蒜農血本無歸。

周柏吟也指出，民進黨抹紅韓國瑜，說他在擔任北農總經理期間進口大陸蔬果，吳音寧則無，但其實是當時有人要進口，因為台灣的價格好，進口有錢賺，反觀現在台灣蔬果價格低落，當然沒有人要進口。

周柏吟指出，民進黨為抹紅對手，以兩岸簽訂ECFA後，農產貿易更趨活絡，來影射韓國瑜照顧大陸農民，還汙名化張麗善農產品銷往大陸的構想。但若對比國民黨執政時期，台灣對大陸的農產品是享貿易順差，但政黨輪替後，台灣對大陸呈現大幅逆差，2年多貿易逆差達約新台幣43億5千6百萬元，「進口比出口還多。」

江啟臣指出，民進黨執政後講了很多「農業幹話」，這些話凸顯蔡英文政府的農委會外行，民進黨上自蔡英文總統，下至地方政府首長都怠忽職守，也沒有真正任用專業，不斷傷害農民，才是真正害慘農民的「菜蟲」。

(中國時報)

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