張麗善陣營：農業界東廠事件 李進勇總部：盼農委會說清楚

2018年11月22日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

豐年社長汪文豪被逼退的錄音帶中，提及「你知道這個地方上的反彈多強烈，加上雲林縣政府又真的是，這一年多以來反反覆覆、反反覆覆，我們幫它擦屁股也擦了一大堆。」張麗善陣營表示，以逼退方式殺雞儆猴，這就是農業界的東廠事件；李進勇則希望農委會說清楚緣由。

李進勇競選總部發言人張凱傑表示，縣長對此事完全不知情，相關業務也無涉雲林縣政府，不清楚相關人事細節；目前縣長已經請假全心全力投入選務活動，遭此無妄之災，希望農委會說清楚緣由。

張凱傑說，縣長在虎尾掃街拜票時聽聞此事很訝異，不太清楚豐年社出什麼書，況且選情穩定，任何情形都會掌握，催出黨員的熱情只需要延續，不清楚豐年社發生什麼事。

他還表示，雲林縣府與農委會也無扞格之事，今年初北農連續休市3天事件造成蔬菜價格崩跌，縣府緊急祭出耕鋤、補貼冷藏方案，獲得農委會支持；7月多花生病害嚴重，未達到農委會天然災害補助標準，縣府也自編預算對地補貼。

張麗善陣營則表示，汪文豪社長「被請辭」是個殺雞儆猴的操作，目的要讓農業界噤聲，形同農業界的「東廠事件」，用這種方式控制選情，違反行政中立原則，令人不齒。

張陣營強調，農業應沒有藍綠，好事和好人都值得鼓勵；汪文豪事件發生在農會，未來也可能發生在漁會，發生這樣的事情無法接受，希望大家一起站出來發聲，不要讓任何忤逆違背民進黨的人與事，蒙受被迫害的陰影。

(中國時報)