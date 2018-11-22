高市選前之夜 禿子對上歌后 輸人不輸陣！40萬人地鐵大戰 瑜邁對決

2018年11月22日 04:11 中國時報 林宏聰 、 林瑞益 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜、陳其邁選前之夜比一比

辯論會後 韓國瑜：確定不是來當官 而是CEO

高雄選前之夜大PK！韓國瑜在夢時代旁起碼20萬人集結，陳其邁也將於鳳山狂催20萬人，預料雙方粉絲將在捷運站交會，上演地鐵大戰；另外，陳陣營邀詹雅雯再登台，韓則有「300禿頭照亮秀」，歌后對上禿子，各有各的看頭。

藍綠集結 運輸大考驗

韓國瑜選前之夜選在夢時代旁台糖物流園區廣場，昨天地面上已有好幾家攤商放東西、畫記號占位，包含賣飲料與賣花枝丸攤商；韓粉黃小姐也提早勘查地形，還說當晚會有好幾個朋友相約一起為韓國瑜加油，摩拳擦掌非搶到好位子不可。

韓陣營策畫人曹桓榮說，23日晚間將是一場溫馨歡樂嘉年華，由歌手、在地樂團演唱不同世代歌曲，現場發放20萬面彩帶型「高」字旗，希望不分黨派族群一起愛高雄。

韓20萬旗 一起愛高雄

此外，韓國瑜屆時將上台親唱台語歌曲，歌單還在挑選中，雖因維安考量取消大進場，但先前號召的近300位禿頭韓粉仍將安排出場，用較靜態、安全的表演方式亮相，象徵「照亮高雄、用愛包容」。

陳其邁選前之夜則在市議會後方、捷運鳳山西站旁空地，競選辦公室總協調陳啟昱說，確定會邀請藝人詹雅雯出席，至於是否邀蔡英文總統到場，「暫時先賣個關子」。

陳陣營總幹事劉世芳指出，選前之夜場地面積6萬5000平方公尺，以每平方公尺擠3人計算，約可容納20萬人；韓陣營發言人侯亞寧則說，包括中華路、時代大道都已申請路權，場地面積加總也達6萬5000平方公尺，但人數不是重點，關鍵在熱度。

陳喊爆場 理性又和平

陳其邁發言人趙天麟說，兩陣營都選在捷運站旁場地舉辦選前之夜，因此進場、散場時雙方支持者都會在捷運站碰面，懇請彼此理性、和平；韓國瑜也強調不希望選舉充滿仇恨殺伐，期盼直到選戰最後都洋溢歡笑快樂。

高雄捷運公司當天除安排引導人力，散場時也將機動啟動加班車，平時原本班距8分鐘1班，改為最短班距4分鐘；為避免兩陣營短兵相接，紅、橘線轉換的美麗島站，將有捷運警察加密巡邏，另呼籲各支持者搭乘捷運時不要大聲喧嘩、相互尊重。

(中國時報)