小英高喊 台北就要姚文智

2018年11月22日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉倒數2天，民進黨台北市長候選人姚文智昨舉辦造勢晚會，蔡英文總統、行政院長賴清德都替姚站台輔選，蔡強調已在中常會下達軍令狀，民進黨在台北提名姚文智，黨內不分高層基層，就是全力支持姚文智。蔡最後比出3號手勢，高喊「台北就要姚文智」，並預告選前之夜將再度替姚站台。

不過值得注意的是，姚文智昨致詞時特別提及，日前在市議會的造勢時，「有一位水水的議員，陳菊說話時她在那，姚文智說話時就偷偷跑走」，暗指的就是台北市議員高嘉瑜；當時高嘉瑜人不在台上，後來回來後，台下不少民眾怒嗆高要她下台，姚則趕緊緩頰要大家「不要這樣」。

民進黨昨在花博公園外舉行「改革不回頭，鬥陣顧台灣」台北市造勢晚會，除了蔡英文、賴清德外，27位市議員候選人也都到場，行政院祕書長卓榮泰、勞動部前次長蘇麗瓊、台灣觀光協會會長葉菊蘭等都相繼替姚助講，強調姚已經準備好當台北市長，並且要讓議員全壘打。

蔡英文說，姚文智與他的競爭對手之所以不同，是因為他是一個有答案的市長候選人，台北市民心中的疑問，姚文智都有答案。她說，她看得出姚文智的堅定，並向民眾高喊，要給姚跟姚太太、姚媽媽，一個溫暖的掌聲。

蔡英文昨說，她已在中常會下達軍令狀，只剩下3天，全黨要團結催票，「守住領先縣市、膠著縣市要拚勝利，激戰縣市要集中力量，爭取逆轉勝」。蔡也怒轟國民黨黨主席吳敦義，用不堪語言辱罵大家敬重的總統府祕書長陳菊，她真的看不下去，她要選民用手上的選票告訴對手，「政治不能沒有人性」。

不過令人意外的是，姚致詞雖未明講高嘉瑜的名字，但特別提及日前在市議會的活動，有一位水水的議員在他講話時溜走；姚也再點名台北市副市長陳景峻，指他身為民進黨同志，卻替對手柯文哲站台。

姚文智說，很多網友嘲笑他「怎麼會不知道」，但他並沒有真的這麼笨，表示他若不是為了民進黨、台北市跟民主價值，他就不必受這麼多委屈。

(中國時報)