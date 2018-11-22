白綠信義區兩軍對陣 丁凱道造勢

2018年11月22日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

投票日逼近，台北市藍綠白搶票，明晚來到最關鍵時刻「選前之夜」，柯文哲、丁守中、姚文智明晚分別在四四南村、凱道與市府廣場拚場，3地點停車不便，預料多數支持者將搭捷運前往力挺，散場後激昂情緒未歇，若在捷運上互看不順眼，輕則動口，重則動手，北市警方絲毫不敢大意，嚴防選前發生任何意外。

尋求連任的柯文哲選在四四南村舉辦選前之夜，民進黨姚文哲則在市府廣場做最後衝刺，兩方在信義區短兵相接，國民黨丁守中雖選在相距較遠的凱道，但支持者來自全市四面八方，散場後，大批各陣營支持有極大機會因轉乘，在捷運站或車廂內「相對看」，也讓警方相當擔心，一不小心擦槍走火，就可能引爆地鐵混戰。

此次柯陣營選在四四南村舉辦選前之夜，主要是因地名有「再做4年」的象徵意義，柯競選號碼也是4號，加上當地是舊眷村又緊鄰台北101，有「繼往開來」意味，代表台北過去與現在的交會場所，將以「園遊會＋晚會」形式舉辦。

姚陣營將於北市府前舉辦選前之夜，傳出蔡英文總統、駐日代表謝長廷等人將站台，但姚表示，不清楚總統行程，但選前主角就是市民，市民是A咖，「10萬名A咖站出來就是最期待的！」

丁陣營則選定凱道舉辦萬人選前之夜，活動從下午6點半開跑，由國民黨主席吳敦義開場，發表談話，前總統馬英九則壓軸登場，一起手牽手營造勝選氣勢，另有熱鬧的音樂及舞蹈表演，預計可吸引1萬2000人。

(中國時報)