板橋要塞兵家必爭 侯蘇狹路相逢

2018年11月22日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市長選舉2位候選人的選前之夜會場均選定在板橋區，國民黨侯友宜在漢生東路的第一運動場，民進黨蘇貞昌則在中正路第二運動場，分別在交通樞紐板橋車站的東西兩側，相距約1.2公里，新北警方考量雙方支持者可能狹路相逢，車站周邊及各重要路口均已規畫布置警力，嚴防可能的衝突事件。

歷來新北市長選戰到最後，板橋幾乎是兵家必爭之地，國民黨自2010年以來都選在板橋第一運動場內外廣場舉行選前之夜，而民進黨也從2010年板橋新站路封街、2014年板橋車站站前廣場，直到今年落腳在板橋第二運動場舉辦，雙方較勁意味十分濃厚。

警方表示，板橋第一運動場前廣場及第二運動場室內體育館各約可容納7000至8000人，就目前選舉熱度觀察，當晚參加人數絕對過萬人以上，人潮勢將溢出至道路，對車站周邊交通流量造成很大負擔，且今年歡樂耶誕城已在16日開城，市區內同時間匯集3個大型人群聚集區域。

警方指出，板橋車站位處捷運公車等交通樞紐，如果情緒激動的支持群眾散場相互接觸，可能引發鼓動叫囂或衝突事件，因此將會再與雙方陣營協調，在活動結束後採取分時、分批方式來疏散群眾，從不同出入口進入捷運車站，同時加派警力在周邊路口協助引導，務使選前之夜圓滿落幕。

警方表示，2個場館分屬海山、板橋警分局轄區，警察局已責成2分局加強場館事前安全檢查，保障民眾安全。

(中國時報)