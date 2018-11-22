嚴防張天欽們 侯以正道抗奧步

2018年11月22日 04:11 中國時報 葉德正 、許哲瑗、 王揚傑 、吳岳修／新北報導 、許哲瑗、、吳岳修／新北報導

選戰倒數最怕奧步，侯友宜21日上節目說，目前掌握可能奧步包括抹黑他砍重陽敬老金、假車隊衝突、勾結黑道、抹黑賄選與走路工等。他說，他一向堅持正道，一定會用正步對抗奧步，也呼籲支持者用選票守護新北。

緋聞、砍敬老金 傳言滿天

侯友宜競選總部發言人賴冠群說，奧步形式五花八門，回顧台灣選舉史，從民進黨用黑函攻擊朱立倫「當選會取消老人年金」，用黑函攻擊朱「和頂新勾結」，歷歷在目，遑論其他地區的桃色錄音檔、高雄走路工，到段宜康誣指林滄敏詐領補助款，法院認證段抹黑，段竟不肯依約吞球，都是台灣民主永遠無法抹滅的痛。

賴冠群說，目前掌握五大可能奧步，第一是侯當選會砍重陽敬老金；二是與侯車隊製造假衝突，控訴侯製造意外；三是影射侯夫人未露面，因侯有緋聞，太太怒不露面；四是製造假走路工事件；五宣稱侯與黑道勾結，持黑槍，或抹黑侯過往辦的案子有問題。

拒接受假消息 對抗東廠

賴冠群強調，奧步千變萬化，防奧步最好方式，就是選民拿出智慧，拒絕受「突然爆出」、「看起來很真」的消息影響，這些可能都是選舉專家所炮製，不要讓遺憾重演在侯友宜身上。他呼籲選民對抗民主逆流亂流，對抗東廠，用善良守護家園，24日挺身而出。

昨日上午侯友宜至土城、新莊等地以車隊掃街，沿途支持者紛豎大拇指呼「二號！凍蒜！」，蘇貞昌則到汐止、新店拜票，為選情最後衝刺。

對綠委段宜康不斷在臉書直播，質疑侯妻任美鈴借貸1500萬元是地上錢莊，侯無奈說，監察院資料都報在上頭，看看就知，「如有問題，監察院早就來了。」

正向力量選舉 正面回擊

侯表示，從參選開始，對手就不斷以各種方式、議題在抹黑，連促轉會都變東廠，太多太多的張天欽了，最後這3天、72小時關鍵時刻，要全力防止奧步，不要被奧步擊垮，以正向力量來選舉。

蘇貞昌自詡台北縣長任內是「最乾淨團隊」，但當被問及任行政院長時有3位內閣官員貪汙遭判刑，他則續追打朱立倫新北市府副市長貪汙，反嗆「這叫噴墨汁的烏賊戰」。

對媒體問及蘇貞昌設籍新北，卻住台北市，等同「虛設戶籍」幽靈人口，蘇解釋，自己臨時被徵召，來不及搬家，當選後一定搬來新北市，該住哪就住哪。

(中國時報)