強打溫情牌 侯上節目暢談妻女

2018年11月22日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

選舉倒數，國民黨新北市長候選人侯友宜強打溫情訴求，昨上節目暢談曝光的女兒時，眼神滿是驕傲，談到妻子更滿滿抱歉，還自爆偵辦重大命案時，騙太太去吃海鮮，實際是要妻子抱孩子探聽嫌犯藏匿處，果真讓他順利破案。

侯友宜說，太太嫁他時，知道他是刑警但不清楚他在外面辦案出生入死。他說，太太除帶小孩，有時還充當司機載他到案發現場，有次他到彰化偵辦謝通運命案，一去一個多月，某天北上回家，帶著妻女去貢寮澳底吃海鮮。

侯說，那時太太第一次去澳底，還很開心，但他先帶妻子到一小村莊，讓太太抱著小孩去敲門問某人在不在家，太太還一頭霧水，最後吃完海鮮，隔天晚上他就抓到人。

侯坦言，當初出來選，太太很反對，選舉過程娘家遭各式抹黑，有次回家他本以為太太要對他抱怨，沒想到卻說「只要我們是正派，從頭到尾都規規矩矩做事、都合法，這些抹黑都會過去，還叫我不要生氣」，讓他很感動。

近日周刊曝光侯友宜家中老二、老三兩女兒，談到女兒侯眼睛更是一亮，強調大女兒從求學時就沒讓他們擔心，一路從一女中、台大到國外求學，考上會計師回國就業，眼神充滿自信。

談到老二，侯感嘆老二在他兒子往生後報到，好巧不巧就在兒子忌日前一天生下，他認為女兒是老天給的福報，也特別關愛，二女兒國外讀完書後，回台想從事幼教，剛好兒子就因幼兒園照顧疏忽才離世，讓他覺得都是老天機緣；老三則是妻子車禍歷劫歸來後，老天再給的幸福。

侯友宜女兒照片曝光後，高顏質外表引網友關注，他說，女兒都長大了，尊重她，相信台灣的社會治安應對這些事情不會有影響，女兒好好過她的生活、做她自己，就是他最想要的，至於選前之夜是否讓女兒陪同造勢，「尊重她的決定，爸爸都聽女兒的！」

(中國時報)