反東奧正名 選手怒吼還我舞台

反對東奧正名公投案記者會21日舉行，周天成（左起）、林怡君、許淑淨、陳葦綾、楊俊瀚及鄭兆村等選手及教練，呼籲各界還給運動員生存空間。（范揚光攝）

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中國時報
陳志祥／台北報導
目前已拿到東奧參賽資格的射擊女將田家榛呼籲，別讓運動員失去應有的舞台。（范揚光攝）

今年7月蔡英文總統為亞運選手加油打氣，強調「國手們的需求，就是總統的要求。」昨天國內頂尖教練、選手發出「反對東京奧運正名公投」的怒吼，這個「遲來」的訴求，恐將成為蔡總統難以招架的「變化球」。

許淑淨楊俊瀚 帶頭站出來

昨天中華奧會與「奧運人協會」召開的「反東奧正名」集會，出席選手有羽球周天成、田徑楊俊瀚、射擊林怡君、射箭雷千瑩與「奧運雙金」舉重選手許淑淨等，加上教練、協會人員，人潮擠滿體育大樓1樓大廳，為維權發聲。

拒當難民 田家榛籲投反對

由於距離投票只剩3天，選手表達心聲已是「慢半拍」，但他們的訴求仍舊鏗鏘有力，他們要的是「我要參加奧運會，東奧正名投不同意」、「拒當難民運動員，還我國際舞台」，同時諷刺政府「9／3戰機伴飛，11／24會籍放飛」。

射擊女將田家榛是目前唯一拿到東奧參賽資格，她拒當「難民」選手、呼籲民眾投下反對票。亞運跆拳道教練李佳融表示，他告訴自己的選手「有人說台灣可以自行舉辦比奧運會強度更高的比賽，那只有跟外星人比賽。」

曾在臉書發難卻飽受攻擊的林怡君說，洛桑協議是保障我國運動員比賽舞台的保護傘。雷千瑩認為，台灣簽訂洛桑協議，遵守這些規則，並不表示不愛國家、不愛台灣，只希望有舞台證明給世界看！

最近在國際羽球賽表現不錯的周天成指出，正名運動的人說「不會影響選手參賽權」，就像牙醫師跟病人說拔牙不會痛，醫生不會痛，痛的是病人。前中華奧會主席蔡辰威也來助陣，他說，有人要投贊成看政府怎麼處理？這會弄巧成拙，害慘選手。

體育署重申 保護參賽權益

國內頂尖選手與教練齊聲怒吼後，體育署隨後回應，重申政府的立場是保護選手參賽權益，副署長王水文表示，向來以「中華台北」作為會籍名稱，而台灣是民主國家，各方民意均應尊重，依法舉辦公投，但仍會尊重國際奧會的規定。

針對東奧正名公投風波愈演愈烈，正反意見爭議擴大，王水文呼籲，各界彼此尊重，理性討論、溝通，包容不同意見，避免情緒發言與人身攻擊。

(中國時報)

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