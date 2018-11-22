切割公投 政院：主體是中華奧會

2018年11月22日 04:11 中國時報 張理國、季節／台北報導

外傳蔡政府已透過管道向國際奧會表示，就算東奧正名公投通過，也不會改變目前台灣以「中華台北」名義出賽。行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，這是「子虛烏有」；東奧公投就算過了，要如何處置，真正主體在中華奧會；另外，Kolas也澄清，政院從未打壓選手，要求選手對公投噤聲。

對於公投前夕傳言，Kolas說，這是子虛烏有，遵守國際奧會的規定，是過去幾年政府一直努力積極去做的，目的在維護選手的參賽權，所以政府並未跟國際奧會及中華奧會表明任何立場。

對於奧運國手一字排開舉行記者會，希望爭取國際舞台，呼籲民眾投下公投的反對票。Kolas認為，外界一直沒有弄清楚東奧公投的主體，真正的主體跟主角是中華奧會。

她表示，中華奧會或國際奧會都是民間獨立單位，政府既無法、也從未干預奧會相關組織的運作。不論公投結果為何，行政院只能依法將中選會的公投結果公告轉知給機關、再由機關轉給中華奧會，行政院及政府機關最終只能尊重中華奧會的決定，即便未來要做進一步處理，也要遵守國際奧會的相關規定，行政院無法干預，因此也無所謂有外部壓力。

對於奧運人協會祕書長杜台興提及，過去運動員可能是怕受到政府的打壓而選擇沉默。Kolas澄清，運動員是國家資產，所以政府非常重視運動員，過去政府從未企圖發動東奧正名公投，所以也未打壓選手，要求選手沉默、不要表達意見，可能是杜台興誤會、或者這是他的擔憂。

雖然Kolas否認政府已向國際奧會表態，網路上反而有不少非獨派的網民揚言要投贊成票，目的是想讓民進黨與獨派到時難堪。

批踢踢（ptt）上面，有網友說還是投支持好了，民進黨以後就不能拿這種議題騙選票。另一名網友說，一定要投同意票，不然下次奧運又來鬧，這次正名失敗剛好。

在相關新聞下方，也有網友說，這次很多人都表態不當煞車皮了，受夠了獨派愛挑起這種議題，所以很多人將放開煞車，讓公投案向前衝跨過過關門檻，屆時把綠營打出原形。

(中國時報)