說一套做一套 政府作繭自縛

2018年11月22日 04:11 中國時報 陳志祥

東奧正名公投已經搞到政府「騎虎難下」，儘管政府高層一再聲明「保護選手參賽權益、保障中華奧會與尊重國際奧會規章為考量」，中華奧會仍然不放心，質疑政府的表態是「一人分飾兩角唱雙簧」，真假難辨，終致難以收拾的局面。

眼見東奧正名公投愈鬧愈大，政府開始切割中華奧會是「民間組織」，11月19日體育署發表聲明指出，中華奧會係由國內體育界人士與運動協會組成，受奧林匹克憲章約束，並非政府所屬的機關或機構，且保有獨立性與自主性。

政府「自認」無法主導中華奧會業務，不過，中華奧會高層不認為雙方可以切割乾淨，因為很多委辦、行政經費來自政府，「國民體育法」也有中華奧會專章，顯示中華奧會與政府有著密切關係。

中華奧會高層認為，政府對於東奧正名公投一直「說一套、做一套」，昨天在各大報刊登行政院的公投意見書，針對東奧正名項目的結語是「倘本公投成案且投票通過，政府會尊重公投結果，秉持維護國家尊嚴與保障選手權益，促請中華奧會依公投結果推動執行。」

中華奧會非政府機關如何促請執行？而且現在面臨最大問題就是「維護國家尊嚴」與「保障選手權益」互相抵觸，現有的「中華台北」不足以符合代表國家的現況，然而權衡國際政治環境，推翻既有的名稱將會危及選手參賽的權益。

國際奧會委員吳經國辦公室指出，國際奧會在1996年已經修改第30條憲章，將各國奧會代表的「國家」修正定義為「國際社會」承認的獨立國家。台灣不是聯合國會員國，去挑戰這條憲章很危險，行政院的意見書也納入此項說明。

亦即1981年簽署的「中華台北」名稱，經過時空環境變遷，現今台灣的處境沒有更好，目前維持「中華台北」總比香港、澳門被國際奧會改成「香港．中國」、「澳門．中國」來得好，不要最後變成「台灣．中國」而哭笑不得。

東奧正名公投成了難以收拾的殘局，讓政府變成一人扮演兩個角色，上演看不懂的戲碼，搞到自己精神錯亂，落入「政治統獨」難解的深淵，國人應慎重決定自己如何投票！

(中國時報)