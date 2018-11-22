黃士修批林 依附民進黨的假貨

民進黨前主席林義雄（右）21日呼籲選民對公投第16案（以核養綠）投下不同意票，會後林義雄率領志工，徒步前往捷運站宣導反核理念。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

周六將舉行公投投票，民進黨前主席林義雄與「人民作主志工團」昨共同呼籲選民，對「以核養綠」投下不同意票，如果該案通過，他們會繼續發表反對意見，未來在適當時機再做一次公投，「這是我們基本的態度」。

林義雄與人民作主基金會董事長陳麗貴昨天召開記者會，對公投第16案「以核養綠」表態，強調台灣努力了30年，才達成2025非核家園的共識，不能被推翻，呼籲反核民眾投下「不同意」票。

公投提案人黃士修則在臉書直播回擊，直言「林義雄現在站出來已經太遲了，投票前幾天站出來有什麼意義呢？」痛批林義雄只是一個依附民進黨的「假貨」。

黃士修指出，對於林義雄如今站出來反對以核養綠案十分失望，因為7月中就曾拜訪慈林基金會，表達欲親自登門說明公投理念，「因為我們相信在核能立場上雖然我們是對立的，但對於促成公投、實現台灣民主這件事情上，我們應該是一致的」，但當時寄了信、打了電話，還開了拜訪時間，林義雄卻對此事已讀不回，也對以核養綠遭中選會違法打壓不聞不問。

黃士修進一步說，林義雄先前完全知道民進黨政府會封殺以核養綠公投，所以不需要、也不願出來說話，因為他已依附政黨，知道這件事不會給台灣人民選擇的機會，可直接實現非核家園主張。

他痛批，林在投票前幾天、在反核團體被逼急的情況下才站出來說話，呼籲大家投下不同意票，「太遲了，台灣多年來就是因為這些反核團體持續綁架人民聲音，到底非核家園從來都不是台灣人民共識，如今就是要用公投解決這一切。」

黃士修更說，林義雄連公投理念都背棄，已沒資格再說話，「若你的人生還有剩餘價值，在我絕食期間，你就應該站出來對抗政府，政府不能違法打壓人民公投權利」，如今站出來太遲了。

(中國時報)

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