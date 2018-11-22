為一人夢想 全民受拖累

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中國時報
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林義雄曾任省議員、民進黨主席，2014年他為了反核四絕食，第2天時任馬英九總統即前往探視，絕食5天後，執政的國民黨就宣布核四停工。

相較於以核養綠公投發起人黃士修絕食超過5天，蔡英文總統的不聞不問，可見林義雄社會地位和影響力之大，既然如此，也就應該擔負更重的責任，不應該輕率地動用自身影響力，運用不當，反損及社會。

2017年核能發電仍占全體發電的9.3％，再生能源只占4.9％，距離2025只剩7年了，想讓再生能源一舉取代核能難度極高。林義雄硬要政府不顧再生能源不足，在2025年就達成非核家園，依照台電的推估，屆時電力供給一定有困難。林義雄要率先帶頭過不用電的生活省電嗎？就算他一個人這樣，電還是不夠，那到時全民因為他個人的願望，而受牽連拖累，這樣的責任他扛得起嗎？還是說他一個人的夢想，比全民的福祉重要？

事實上，核能發電成本比燃煤、燃氣、再生能源都低，蔡政府現在的盤算是，廢核後倘若電不夠，就先用燃煤、燃氣扛著，如此一來，成本增加，無助於改善空汙，更會排擠、拖延到綠能發展的預算和時程，如此簡明易瞭的事，何以林義雄就不願意接受？

正如黃士修所說，台灣多年來被反核團體綁架人民聲音，非核家園未必是是台灣人民共識，如今可用公投來決定。

(中國時報)

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