柯P喊慘了 搞成今天這局面

選舉投票倒數，無黨籍台北市長候選人柯文哲（左）21日到光華商場拜票，民眾把握機會要求合照並簽名。（張鎧乙攝）

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中國時報
／綜合報導

韓流不僅撼動深綠高雄市，更讓藍營聲勢大漲。台北市長柯文哲21日直言，這次選舉民進黨「想太多」，才造成選情大亂，否則韓國瑜當年在北農總經理做得好好的，非把他拔掉，又不讓他來北市府任職，「好啊，慘了，這下搞成今天這局面！」

陰謀論太多 綠捅到蜂窩

本月初柯文哲就曾公開表示，民進黨台北市長候選人姚文智一直說他要選總統，根本是「天下本無事，庸人自擾之」；同理，民進黨在高雄市選情危急，也是「天下本無事，庸人自擾之」，國民黨高雄市長候選人韓國瑜當北農總經理當得好好的，綠營偏要去捅這蜂窩。

面臨兩黨夾殺的柯文哲昨天再度諷刺藍綠陣營說，包括金馬獎爭議、東奧正名公投等，都是藍綠意識形態在拉扯，「不是很好啦！」他更直接點名民進黨，這次選舉就是陰謀論太多、想太多，才導致選情大亂，韓國瑜當年在北農總經理好好的，民進黨一定要拔掉他，「我說給他來台北市政府，你們也不要，好啊，慘了，這下搞成今天這局面！」

花媽讚陳 韓流終會過去

言下之意，韓國瑜自2012年開始擔任北農總經理，幾乎已算是淡出政壇，但2016年小英政府上台，民進黨希望重新布局北農人事，要求柯市府換掉韓，最後雖是韓自己先請辭，但期間韓國瑜在議會大戰綠營戰將議員王世堅、開記者會要求和新系立委段宜康對賭「吞曲棍球」等「事蹟」，給韓國瑜有了重新躍上政壇的機率。

他更強調，台灣社會還是要在一次次選舉中逐漸往前進步，進步的先進國家選舉都比較冷，太激情、幾十萬人的造勢場合，先進國家都不會有，政治上還是不要太肅殺、對立，或是一定要趕盡殺絕，共融社會應當是努力的目標。而這番話，柯文哲也頗有趁著韓流，替自己向中間選民發聲、喊話尋求支持的用意。

總統府祕書長陳菊昨到台中市神岡區陪同台中市長林佳龍車隊掃街，也被媒體詢問，韓流現象，陳菊說，高雄長期以來都是台灣最重要的一個基地，到現階段來講，陳其邁聲勢一直往上爬升，韓流是在媒體和網路上不斷炒作，不過這樣的吹捧終會過去，她對高雄有信心。

丁諷柯 一路配合民進黨

韓流難擋，對於台北市長柯文哲抱怨，當初綠營將國民黨高雄市長候選人韓國瑜的北農總經理拔掉，才搞成如今這種局面，國民黨台北市長候選人丁守中批評，從拔掉韓國瑜到放任吳音寧上任，都是柯文哲一路屈服、配合民進黨的結果，怎麼現在韓國瑜聲勢起來，柯又來討人情，「這是什麼樣的政治人格？」

(中國時報)

為一人夢想 全民受拖累 韓深綠區掃街 陳車隊造勢

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