韓深綠區掃街 陳車隊造勢

國民黨高雄市長候選人韓國瑜21日搭車掃街拜票，希望剩下的時間，高雄38區能掃幾區算幾區。（林宏聰攝）

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中國時報
、劉宥廷／高雄報導
民進黨高雄市長候選人陳其邁21日掃街拜票，站在車上與熱情支持者握手致意。（林宏聰攝）
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高雄市長選情激鬥，國民黨候選人韓國瑜21日搭車掃街拜票，尤其鑽進深綠票倉前鎮小港，熱情韓粉騎摩托車一路尾隨「追星」；民進黨陳其邁也排車隊掃街，催高人氣，在綠油油的鼓山內惟地區受到瘋狂歡迎，沿途數百串鞭炮氣勢驚人。

韓國瑜昨安排整日車隊掃街，早上在前鎮、小港，下午在鳳山、仁武、鳥松、大樹、大社區，晚上則是鹽埕、鼓山區；他說，選戰最後搭車掃街不能免，高雄幅員廣大共有38個行政區，投票日前能掃幾區算幾區。

小港區二苓地區過去被視為綠營鐵板一塊，韓國瑜深入搶票，許多民眾雖然沒有大聲呼喊，但面帶微笑舉起食指「神祕手勢」，默默表達支持，也有婆婆媽媽興奮藏不住，不顧車水馬龍，衝到韓國瑜戰車旁熱情握手。

陳其邁則狂掃綠色大本營鼓山、鹽埕、三民區，走到大廟就停車參拜，鄉親們獻上滿滿溫暖，大批支持者早就等在路上，等車隊一到馬上放鞭炮、搖旗，尤其內惟市場前鞭炮大爆發，數百人被淹沒在煙霧瀰漫間。

陳其邁競選辦公室21日發表「高雄囝仔」影片，影片由髮型設計師、木瓜型農、游泳教練等9位在高雄打拚的年輕人擔綱主角，他們描述自己的高雄經驗，充分展現高雄囝仔不虛華、不譁眾取寵、腳踏實地為生活、為高雄打拚的特色。

陳其邁競選總幹事召集人劉世芳說，影片是呼籲大家要幫自己的土地說話，要站出來幫我們母親講話，別人在唱衰我們，我們不會唱衰。

針對目前選情，劉世芳受訪表示的確非常緊繃，但經歷過幾波的大造勢及電視辯論會後，「我們是覺得已經吃了定心丸」。

(中國時報)

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