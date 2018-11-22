林智堅電話溫情「催票」 一席都不能少

2018年11月22日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹市報導

新竹市長林智堅競選總部21日出動催票部隊，林智堅本人也親上火線，打出第1通催票電話給好友，競選團隊同時推出催票影片，除呼籲市民票投6號林智堅外，也要投給「幸福特攻隊」12席議員：「林智堅一票，幸福特攻隊一票，一席都不能少，不要讓智堅孤單。」

「1個人能做的相當有限。」林智堅說，本次民進黨推派12席議員候選人組成「幸福特攻隊」，是具「234黃金比例」的組合，人人具備監督市政最內行、服務最有效率、爭取經費更有力、沒包袱不會歪哥等特質。

林智堅強調，唯有讓他們都進到市議會，才能創造一個新價值、一個不抹黑的政治環境及不要停滯的城市。

「新竹人要做這座城市的主人。」林智堅懇切呼籲市民，4年前相當驚險，僅以1014票、0.5％些微差距當選，4年來1天當2、3天打拚；如今，新竹的進步不能走回頭路，政績是選擇市長唯一的標準，也敢說是最有經驗、最會做事的市長候選人。

林智堅呼籲上次未投給林智堅及年輕的「首投族」，11月24日一定要站出來投票，一起扛起這座城市的未來，讓全台灣知道，新竹人因為勇敢而驕傲。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這次選舉有過去所沒有的，就是在街頭巷尾或宣傳車上，可以看見市民燦爛的笑容、眼光與熱情，代表市民的期待，這是新竹市最美的畫面，因為林智堅團隊徹底翻轉新竹市，展現高度的執行力，規畫與魄力，找回新竹的光榮感。

柯建銘說，他期待這股能量延續，呼籲選民共同支持，投給明日新竹、投給自己、投給下一代 ，集中選票唯一支持林智堅，也請市民站出來說：「我是新竹人，我支持林智堅。」

(中國時報)