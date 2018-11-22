韓敢嗆黨主席 陳未政治斷奶

2018年11月22日 04:11 中國時報 林宏聰

全台灣正在見證無色覺醒！2018代表人物韓國瑜不靠藍營資源、憑個人魅力掀起韓流，遇到黨主席豬隊友失言風波，他不惜直言批評，順勢明快切割；反觀陳其邁先前被媒體問起是否拒絕小英總統站台，竟當場動怒變臉，氣度天差地遠。

選情緊繃，綠營危機意識抬頭，陳其邁選戰最後階段主打統獨議題、藍綠對決，試圖喚回深綠選民，吳敦義一席「大母豬」致命失言，這幾天持續發酵，為綠軍找到情緒宣洩破口，不斷放送「別讓陳菊被糟蹋」。

辯論表現見仁見智，兩邊實際上並無明顯得分或失分，但吳敦義失言風波如滾雪球般擴大，「KMT中生代聯盟」又在臉書轉貼醜化陳菊的油畫和改編歌詞歪歌，挺菊的基層組織社團全部情緒沸騰，對韓國瑜傷害不小。

韓國瑜面對黨主席失言，並未閃躲，第一個跳出來批判，他在鳳山造勢場合，對著台下10多萬支持者，直接向吳敦義喊話「不分黨派，如果一定要來助選，請你不要口出惡言、人身攻擊」。

韓流能夠崛起，基層對蔡英文施政不滿意占了部分因素，如今吳敦義失言成為箭靶，藍綠最大咖皆為此次高雄市長選舉兩邊「豬隊長」、「豬隊友」，倒是始料未及。

蔡英文上任後施政不力，民進黨地方民代感嘆「愈來愈難選」。陳其邁豈會不知基層對小英的評價，可是當電子媒體先前詢問「小英總統好像不會來岡山輔選，她會來嗎？還是沒請她來是怕影響選情嗎？」陳其邁突然變臉，反問記者「你聽誰說的？」

民進黨全黨救1人，死命想拉回藍綠對決，難怪陳其邁有苦難言，無法坦率與小英切割；而韓國瑜隻身打天下，本來就沒包袱，還記得1個多月前，韓國瑜呼籲陳其邁要「政治斷奶」，當時陳其邁回批韓國瑜才應該斷掉國民黨奶水；究竟誰該斷奶，如今看來已有了答案。

(中國時報)