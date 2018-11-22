台澎海底電纜 最後一哩卡住

2018年11月22日 04:11 中國時報 王玉樹 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

台澎二回線海底電纜路徑圖

規畫13年的台澎海底電纜僅剩「最後一哩」，但因年底大選關係，地方卡住數月不願協商，導致澎湖再生能源容量因已達可允許量上限，新蓋太陽能無法發電，新風力發電申設也被迫喊停，綠能計畫形同停擺，賴揆的2025年澎湖低碳島目標出現變數。

台電說，這是因澎湖是獨立電網，目前風力加太陽能容量已達當地最低負載的5成，再有更多不穩定再生能源電力匯入，將使得系統過載跳電，所以海纜未蓋好前，無法接受新蓋綠能發電。

民憂高壓電纜線不利健康

台澎海底電纜連接澎湖與雲林口湖鄉，全長67.9公里，目的是讓本島與澎湖形成一個大電網，彼此互相支援。台電主管表示，目前海底兩迴路電纜工程部分已接近完工，但從口湖鄉上岸後到北港併接電網的短短1.4公里，因雲林縣與口湖鄉公所都不願發給路證，台電無法挖路施工。

對於台電告狀地方不發給路權，雲林縣口湖鄉長林哲凌表示，是居民擔憂16萬伏特的高壓電纜線在住家附近，考量民眾身體健康，才遲遲不發給路證。建議台電提出電纜線改道計畫或纜線埋設加深，再舉行公聽會溝通。

台電盼趕在明年底前完工

不過，台電稱，地方反對是因回饋問題，地方表示要等大選塵埃落定後再談，現只能期待選後口湖鄉公所儘快恢復協商，台電目標爭取最晚明年3月前動工，這樣才趕得及明年底完工。讓本島與澎湖電力連接，推動綠能。

澎湖目前主要靠燒柴油的尖山電廠供電，但太陽光電與風力發電容量現在也有21.5MW。配合政府澎湖低碳島計畫，台電另在澎湖規畫再設11支陸上風機，容量33MW。台電再生能源處副處長李文彬說，現龍門6支風機已完成3部，1部在變更條件，剩下7支都遇民情抗爭，還在協商。

但即便先蓋好4支風機，因沒有海底電纜，也無法併聯發電，只能晾在那裏，台電現在暫時也不接受當地民間小風機的申設。至於屋頂型太陽光電可申設，但是蓋好也不能發電，讓業者也興趣缺缺。

(中國時報)