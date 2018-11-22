歐洲商會促攬才更開放

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

針對台灣產業界關切「缺人才」議題，歐洲商會昨天點出台灣低薪、法規不友善、與大陸關係緊張等3大不利吸引人才因素，除建議政府應在制度面適度放寬外，也提及大陸是最大的人才庫，政策上應可適度開放，不宜禁止。

歐洲在台商會昨發表《2019年建議書》，今年提出148項議題，其中55項是新探討題目，而去年提出的建議有22％議題獲得進展，是近4年來最高。我方昨則由國發會主委陳美伶代表接受。

值得注意的是，歐洲商會對台推雙語國家，建議成立「中央翻譯資源中心」，確保政府內部翻譯一致性，此外為解決人才短缺問題，國發會近年來陸續訂出《外國專業人才延攬及僱用法》及《新經濟移民法》等，但歐商仍對抱懷疑態度。

歐洲商會人力資源委員會主席Mr.Howard Shiu指出，台灣薪資低，和鄰近地區相較沒競爭力，但政府又對專業人才來台工作，卻設定高門檻，「這樣的人才去香港、新加坡，薪資都高出台灣好幾倍，根本不會來台灣。」低薪、又對外國人才來台就業採高標準規範，難免讓人覺得不友善，這對吸引人才並無幫助。

最後，台灣與大陸關係緊張，政策禁止大陸人才來台，但是，大陸是最大的人才庫，可以理解台灣政府擔憂有竊取機密的疑慮，但政策上可採提高標準、適度開放，不宜禁止，否則大陸大舉攬才，台灣卻關起大門，可能會造成把企業、人才往外推的窘境。

對歐洲商會的建議，國發會主委陳美伶表示雖不滿意，尚可接受，但也允諾政府將誠實面對問題，務實擬定策略，並且持續以開放與務實的態度，踏實解決問題。

此外，對歐洲商會從2009年以來，一直向政府提出外僑居留證（ARC）及外僑永久居留證（APRC）的證號格式與我國身分證編號不一致問題，陳美伶也表示，政府最快在明、2019年第1季解決。

陳美伶並說，台灣正在研究規畫「晶片身分證（eID）」，最快自2020年全面換發eID；屆時，性別就不會外露，同時還會保留數字「7」，給「跨性別」人士使用，凸顯台灣重視各性別及跨性別人權。

(中國時報)