泰山公司派奇襲 穩住經營權

2018年11月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

泰山企業昨日召開股東臨時會，通過減少董事席次，提前全面改選董事及獨董，董事長詹逸宏、總經理詹景超順利連任，原外界揣測的經營權之爭，昨日並未上演。會後，詹逸宏也發下豪語，泰山經過近年來的調整，體質已越來越健康，未來不只業外收益，本業營運也要一年比一年好！

近年來先是傳出市場派保力達拿下3成股權、後又有龍邦國際與子公司增加持股至1成左右，泰山公司派與市場派間的經營權之爭甚囂塵上，不過，在公司派上月發動奇襲，公告召開股臨會，縮減董事席次，提前全面改選董事及獨董，並加強與市場派人士溝通下，成功化險為夷，警報暫時解除。

市場人士指出，公司派與市場派數度溝通，從昨日出席股數高達89％，並以壓倒性贊成票數通過減少董事席次等提案，即可看出雙方已達成默契的端倪。詹逸宏低調表示，十分感謝「股東」支持。

昨日股臨會，通過將董事由9席縮減為4席，獨立董事維持3席，選出包含詹逸宏、詹景超、詹皓鈞、詹佩珊等4位董事，及吳界欣、孫初偉、許永昌等3位獨董。

泰山近年積極研發新品，調整體質，營收獲利大幅改善，今年更是連續5年未配發股利後，首度配發現金股利0.4元。詹逸宏雖透露未來會持續加碼金雞母全家便利商店持股，但也強調不只業外收益，本業也要一年比一年好。「現在可謂身體健康，以後會更強壯！」

詹景超也指出，過去多處於虧損的泰山（漳州）食品，今年可望完全止血，有機會由虧轉盈。泰山漳州董事長詹皓鈞指出，西進發展21年，就市調顯示，泰山仙草蜜在當地知名度逾8成以上，相當高，因為具有顆粒的特色，成功與當地大廠王老吉等做出區隔，銷售持續成長，未來將推出新品、深耕當地市場。

(中國時報)