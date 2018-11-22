進口車強壓 國產車市拉警報

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

兩岸車市一冷一溫！裕隆三寶昨開法人說明會，裕隆總經理姚振祥指出，過去國產車市每年約25萬輛，隨進口車如螞蟻雄兵，今年恐掉至21萬台，是嚴重警訊；大陸市場雖保守看待，但後端還有四、五級城市和鄉村建設的購車潛在需求，還是有支撐。

值得一提的是，原本要在今年底開始推案的裕隆新店城開發案商業區，考量大選與房市不景氣，將延遲到2020年第1季銷售。至於裕隆城住宅區則預計2018年12月取得建照。

進口車進逼，國內最大組車廠國瑞汽車傳減產，姚振祥坦言，國產車過去6、7年以每年3％銷量下滑，但維持在每年25萬台，今年憂心「進口車螞蟻雄兵不斷進來」，可能只剩21萬台。

姚振祥分析，進口車並無開發成本，且單一車型掛牌不多，「能賣幾台就賣幾台」，但螞蟻雄兵不斷進來，數量仍是可觀，已對國產車生存造成龐大壓力。國產業者若無法達經濟規模，光開模成本就是龐大負擔，自然在新車型開發上會評估較久，如納智捷恐到2020年才會推新新車款。

姚振祥分析，貨物稅補貼政策效益鈍化、年金改革、陸美貿易戰及年底大選等四大因素影響，今年車市可能衰退，估約42.5萬台，年減1萬台，換算比例為減2.2％，明年可能更差，但應該會撐在40萬台以上。

大陸市場方面，雖陸美貿易摩擦持續，大陸整體景氣都將受影響，但裕隆評估後續還有四、五級城市和鄉村建設的購車需求，倒沒想像中悲觀。裕隆日產汽車總經理李振成說，明年東風日產還有新車，銷量挑戰新高，力拚維持往年賺2個股本的好成績。

(中國時報)