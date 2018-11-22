合庫主辦 博德開發22億聯貸簽約

2018年11月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

合作金庫商業銀行統籌主辦的博德開發22億元聯貸案，日前舉行聯貸簽約儀式，由合庫銀行董事長雷仲達代表聯合授信銀行團與志榮建設集團董事長陳立偉共同簽署。合庫銀行發言人周俊隆表示，這項聯貸案授信用途主要為支應「台北市大安區」案購地貸款及興建房屋貸款。

合庫銀行今年以來主辦十餘件聯貸案，周俊隆指出，博德開發這項土地開發案為位於精華區的都更案，未來合庫銀行將持續協助政府推動都市更新與五加二產業創新計畫。

由合庫銀行統籌主辦的博德開發22億元聯貸案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，參與融資的銀行包括全國農業金庫、華南銀行、華泰銀行、元大銀行、彰化銀行、台灣企銀等8家銀行，最終以2.1倍超額認購完成募集，並於11月20日舉行聯貸簽約儀式。

周俊隆指出，目前房地產已在築底盤整，北部精華地段不再明顯下探，而這次博德開發案開發基地位於台北市市中心，鄰近捷運忠孝復興站。合庫銀行指出，該案基地面積約2、300坪，全案有店面及住家。

博德開發為志榮建設集團及其他企業共同投資，長期深耕致力於開發優質且具未來性地區，並融入當地特色、文化的建築規畫，往往成為指標個案，興建中的萬華河岸景觀「川悅」、大安森林公園旁「大安滕」等建案皆極受矚目並廣受好評。

合庫銀行指出，志榮集團秉持著「堅持」的態度，將產品融合地利優勢條件，用心雕琢出每個建案，期待能以其經營團隊的豐富經驗，讓全案成為北市東區明珠及另一代表作。

(中國時報)