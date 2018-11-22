齊聚JIMMY House 把愛傳下去

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

一坯黃土道盡人間滄桑，辭世後十年，有誰會記得我們？

日前在東海大學卻上演了一場感人的紀念會，親友齊聚JIMMY House，大家一起想念九興控股創辦人陳建民。

104年底東海B House整建完成，為校園注入新的生命力；三年後聯聚建設創辦人江韋侖紀念好友陳建民更名為JIMMY House ，還主辦油畫比賽，點燃了藝術火花，讓愛傳下去。

十八日的捐贈典禮，包括東海大學校長王茂駿、逢甲大學校長高承恕、九興控股執行董事蔣至剛、副董事長趙明靜，Jimmy弟弟九興控股執行長陳立民， Jimmy太太潘幸宜，音樂人吳楚楚。

還有通佳鞋業董事長蔡朝嘉、隆典實業董事長黃振元、聯運鞋業總經理張澄照，以及.Cole Haan美國遠東區總裁 Raghu Yalamanchili等人都參與盛會。

聯聚建設董事長江韋侖表示，Jimmy重情義，兩人之間的情誼，非以筆墨所能形容。他說，Jimmy 生前重視生日、喜歡熱鬧，因此選在他63歲冥誕舉辦「Jimmy House」捐贈儀式，別具意義。

東海大學校長王茂駿也表示，陳建民是東海第19屆校友，也是企管系第1屆校友。當年東海全校只有2000位學生，課餘常在郵局前或銘賢堂附近活動，青春記憶永存心底。

陳建民辭世後家人每年捐款給東海企管系，累積金額已超過500萬元。企管系為了感謝他，特別建置「創新工作坊」，用以培養學生創新能力及創業精神。

王茂駿表示，「Jimmy House」也以「創意、創新、設計」為主軸之互動學習及產學合作場域，藉此表彰建民校友重視美感創新設計的理念。

逢甲大學董事長高承恕並強調，Jimmy House不僅是一個硬體設備，而是那份精神，未來一定會有擴散效益，讓每位東海師生感動。

高承恕表示，東海大學是全台灣最美麗的校園，當年由建築系系主任陳其寬規劃設計，環境相當舒朗，但要維護房舍不容易。

他說，透過「Jimmy House」的整修，如同老幹新枝、生生不息，不僅是長久綿延的記憶、未來也是一種生命。

另外，九興控股主席蔣至剛、副主席趙明靜分別上台分享與Jimmy相識、攜手創業的經過。

Jimmy是白手起家的典範。1979年退役後，任職於美琦貿易公司擔任材料開發工作，之後到寶塔公司擔任QC驗貨員，1982年才創辦興昂國際貿易公司。

團隊大陸設廠有成，九興控股2006年於大陸創立自有品牌、2007年7月在香港交易所掛牌上市，為全球精品鞋代工界的龍頭，足為東海學弟妹最好的典範。

此外，聯聚建設提供獎金由東海大學創意設計暨藝術學院承辦「JIMMY HOUSE油畫創作徵選」，並於十八日「Jimmy Chen 走後十年」紀念會中進行頒獎。

油畫創作徵選原定金、銀、銅三個獎項，評選當日，江韋侖即提議要增加「創意」獎項。

因為江韋侖認為，聯聚正在做的事就是要激發學子們無限的可能，所以增加創意獎項應是實務的體現。

江韋侖在整建「Jimmy House」過程中，秉持「做就要做最好」的想法，不僅旗下豪宅團隊全心投入，他也多次造訪體驗氛圍，打造一處師生喜歡的空間。

「Jimmy House」未來10年維護費，由Jimmy家人資助700萬元，聯聚建設加碼贊助800萬元，一起捐助。東海大學企管系系友會創會會長張光永也於會後指出，當天他見證了人世間罕有的隆情高誼典範，他也感謝江韋侖給了他人生價值全新的定義。

(中國時報)