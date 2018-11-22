北屯挾親民房價 成移居首選

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

全民運動風氣提升，台中市政府也加快速打造環74線的運動廊帶，北屯區就包辦三座以上大型運動場館，成為移居民眾首選區。

串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，未來發展潛力驚人。

已落成啟用的洲際棒球場，興建中的北屯足球園區、文中10棒壘球場及國際網球中心。以及還在規劃中的北屯國民運動中心等，逾6萬坪的運動休憩空間，將帶進更多觀光人潮。

日前中市府與午資集團共同表示，北屯為台中人口最多行政區，卻一直沒有大型商場設施，因此運動休閒綜合產業園區將參考東京巨蛋模式。

初步計畫地上7層，地下2層，引進商場百貨、電影院、溜冰場、運動品牌專賣店等來因應多元化消費需求並提供地下停車位1000席。

台中蟬聯4年六都移居城市之冠，去年淨移入人口數達1.2萬人，而北屯區更是年年淨移入逾3000人口。

挾著人口紅利與親民房價成為房市一級戰區，加上運動休憩空間規劃完善、公園綠地遍佈及低密度開發，成為最適居行政區，人口流動也使得購屋需求大增，促進區域房市穩定成長。

北屯受惠政府、企業政策利多及投資案持續挹注，區域完銷個案頻傳，建商推案愈趨積極。

目前電梯住宅大樓以2至3房居多，總價600萬-1200萬元，新成屋每坪單價站穩3字頭，愈靠近11期核心品牌建案單價則逼近4字頭。

中信兄弟明星級球員周思齊於社群媒體上透露，看好以洲際棒球場為核心發展的運動廊帶，以及一旁亮點運動休閒綜合產業園區，中信兄弟選手已陸續中漂購屋。

洲際球場首排的「洲際W」個案因地段、親民房價及社區完善規劃成炙手可熱首選，3房物件含車位總價1100萬元以內、2房去化速度快，目前銷售已過半。

鄰近崇德路商圈，周邊綠地、機能、學區應有盡有的坤悅「泰若天成」個案。

規畫49-63坪、多元實用公共設施，也是區內熱門指標建案。大毅「55WAYS」則鎖定頂級換屋客群，30-40坪、2-3房規畫，每坪開價落在35萬元左右。

(中國時報)