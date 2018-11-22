詮釋徐志摩 用詩深情對話

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

集結國內外頂尖的音樂家及製作團隊的《徐志摩的昇華之夜》，12月18日將於台中歌劇院大劇院登場，藉由音樂、文學、戲劇跨領域結合，呈現出動人的故事。

中部企業也加入贊助團隊，包括久泰建設、新富開廣告、裹物文化、富宇建設、世界鴻廣告、觀境設計、大謙公關、傑芳廣告等，提升台中市的文化水平。

台南奔放樂集即將上演的「徐志摩的昇華之夜」首度到台中歌劇院演出。台中歌劇院總監邱媛表示，很少看到室內樂的演出形式，可以結合音樂、詩歌和舞蹈，不是跨界、而是融合，令人期待。

她說，徐志摩在世的時候，不曾見過拉威爾、荀白克，但百年之後，他的詩作在舞台上與拉威爾、荀白克相遇，同時為後人展示當年的東西方文藝思潮。

奔放樂集成立於台南，由畢業於克里夫蘭音樂學院的吳敏慈創立，今年已是第三年演出。除了台南場次，也加上台中場次，3.0版的徐志摩在演繹上將更加豐富。

二度飾演徐志摩的男高音湯發凱也對這位一生追求愛情的詩人感到惋惜。

吳敏慈則表示，人的一生會有許多階段，以她個人而言，30到40歲的成長最豐富，可惜徐志摩36歲即因墜機而與世長辭，僅留下許多詩作。

此次音樂會將用全新的角度與視野詮釋徐志摩的詩作，與他同樣活躍在1920年代的音樂大師荀白克、蓋希文與拉威爾，其作品也將在舞台上同時呈現，展開東、西方文化的深情對話。

舞台設計融入壯闊山勢的剛強與緞布的柔美，並以大型投影呈現東方書法藝術，音樂中亦穿插西方的搖擺舞元素，精彩可期。

舞台導演馬龍（John Maloney）表示，該劇設計非常特別，因為他們通常不曾去如此做一部戲劇。觀者可透過不同元素的相互對話，加上藝術家的肢體語言，去了解一個時代的故事。

(中國時報)