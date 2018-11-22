詮釋徐志摩 用詩深情對話

《徐志摩的昇華之夜》12月18日將於台中歌劇院大劇院登場，台中歌劇院總監邱媛（左）和奔放樂集創立人吳敏慈（右）歡迎大家一起來欣賞。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

集結國內外頂尖的音樂家及製作團隊的《徐志摩的昇華之夜》，12月18日將於台中歌劇院大劇院登場，藉由音樂、文學、戲劇跨領域結合，呈現出動人的故事。

中部企業也加入贊助團隊，包括久泰建設、新富開廣告、裹物文化、富宇建設、世界鴻廣告、觀境設計、大謙公關、傑芳廣告等，提升台中市的文化水平。

台南奔放樂集即將上演的「徐志摩的昇華之夜」首度到台中歌劇院演出。台中歌劇院總監邱媛表示，很少看到室內樂的演出形式，可以結合音樂、詩歌和舞蹈，不是跨界、而是融合，令人期待。

她說，徐志摩在世的時候，不曾見過拉威爾、荀白克，但百年之後，他的詩作在舞台上與拉威爾、荀白克相遇，同時為後人展示當年的東西方文藝思潮。

奔放樂集成立於台南，由畢業於克里夫蘭音樂學院的吳敏慈創立，今年已是第三年演出。除了台南場次，也加上台中場次，3.0版的徐志摩在演繹上將更加豐富。

二度飾演徐志摩的男高音湯發凱也對這位一生追求愛情的詩人感到惋惜。

吳敏慈則表示，人的一生會有許多階段，以她個人而言，30到40歲的成長最豐富，可惜徐志摩36歲即因墜機而與世長辭，僅留下許多詩作。

此次音樂會將用全新的角度與視野詮釋徐志摩的詩作，與他同樣活躍在1920年代的音樂大師荀白克、蓋希文與拉威爾，其作品也將在舞台上同時呈現，展開東、西方文化的深情對話。

舞台設計融入壯闊山勢的剛強與緞布的柔美，並以大型投影呈現東方書法藝術，音樂中亦穿插西方的搖擺舞元素，精彩可期。

舞台導演馬龍（John Maloney）表示，該劇設計非常特別，因為他們通常不曾去如此做一部戲劇。觀者可透過不同元素的相互對話，加上藝術家的肢體語言，去了解一個時代的故事。

(中國時報)

北屯挾親民房價 成移居首選 陸府與雲門有約 感動再回味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。