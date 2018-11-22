陸府與雲門有約 感動再回味

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

陸府建設17日起至明年2月止在陸府植深館舉辦「與雲門有約」攝影展，攝影師劉振祥分享他的雲門作品。

雲門舞集創辦人林懷民十七日也特地到展場為劉振祥打氣。他風趣地說，自己沒感覺到老，看到這個攝影展，才知道一晃眼雲門已經45年、與陸府合作也有11年了。

他說，雲門今年的年度大作「林懷民舞作精選」門票早已售罄，買不到票的觀眾可以來陸府植深館看「與雲門有約」攝影展。

攝影師劉振祥認為，美學是潛移默化的，美的力量可以傳遞。例如陸府植深館的戶外庭院也是受到雲門「水月」這齣舞作的啟發而設計，歷經45年的雲門已成為各年代的專屬回憶。

由陸府建設收藏的珍貴攝影書「收藏雲門」也於展場供觀眾欣賞。該書重達9.5公斤，全本手工精裝，集結了劉振祥、游輝宏、張贊桃、林敬原四位攝影家40多年來為雲門定格的80幅經典照片。

劉振祥出身新聞媒體，擅長在新聞火線上用快門紀錄臺灣社會的動盪。在每一個「絕無僅有」的當下，讓時間停留在快門下，造就了他對畫面、氛圍的敏銳感知。

之後投身於表演藝術攝影，如導演侯孝賢的《戀戀風塵》、楊德昌的《恐怖份子》、鐘孟宏的《停車》、《第四張畫》、《失魂》等電影劇照，以及近期得到多項大獎的《大佛普拉斯》影像紀錄。

陸府建設長期支持藝術文化，特別是臺灣原創的藝術團體，從2008年開始與雲門舞集合作，包括舞碼贊助、藝文推廣、種子教育等，連續十年不曾間斷。

即將於12月2日舉辦的雲門專場，更寫下企業以包場方式贊助表演藝術的最高紀錄。

此外，展場中並特別設計了民眾互動空間，讓觀者可以記錄下欣賞後的感動，或分享他生命中曾經與雲門相遇的美麗故事。

(中國時報)