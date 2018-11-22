麗寶微笑城市 與花書寫幸福

麗寶「微笑城市」個案室內坪數佳，為好宅首選，也是中產菁英進駐的原因。圖／黃繡鳳

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中國時報
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麗寶建設，於台中科技核心走廊推出「微笑城市」新案，目前銷售奏捷，公司乘勝追擊開始規劃二期新案，銷售紅不讓。

麗寶「微笑城市」個案熱銷，除了地段優越，其產品規劃完善也是主因。

其打造一座全新AI智能宅，再加上總價只要518萬元起，首購族買得起，才會吸引3大科技園區科技菁英搶購、銷售強強滾。

據已購客戶指出，麗寶「微笑城市」個案，從進化升級到優化，從極限提昇到極致，落實智能5到，是他們青睞的主因。

包括一『科技』所到，幸福所在。設置電動汽車充電車位，居家安全管制系統，資訊零時差。二『環保』所到，健康所在。全棟照明使用節能燈具，各戶ATS系統，節能省電愛地球。

三『安全』所到，安心所在。各戶FTTH，電梯分層刷卡管制、密碼鎖，居家保全極致化。四『貼心』所到，品味所在。精選頂級品牌衛浴設備，濃縮豪宅空間美學，品味高CP值。

五『傳訊』所到，世界所在。以無線網路為基礎，互聯概念走入家中，打造數位物管智能居家。，

另外室內坪數佳，為好宅首選，也是中產菁英進駐的原因。

已購客戶指出，麗寶「微笑城市」個案29坪可以打造正三房格局，非常好住。31坪還有前後陽台，讓家人可以蒔花植草，享受都會中難得的一方花園，更是科技菁英最愛。

麗寶「微笑城市」個案地段優越，除了擁有交通和生活商圈便利性外，更重要的是緊臨國內十大打卡景點-彩虹藝術公園，以及春社、保安公園、文山游泳池等，藝術人文、自然綠地的稀有環境。

另外，就交通條件來看，麗寶「微笑城市」新案，基地位於城市交通軸心，擁有台中最佳的交通優勢，緊鄰74號快速道路、一高、二高、高鐵，南來北往四通八達。

在掌握絕版地段後，麗寶建設更是以推出地標建築之姿，擘劃最完善的產品。

麗寶「微笑城市」新案佔地近2000坪，規劃6棟AI智能宅，以2~3房產品為主。設計風格為堅持奢華時尚的高格調居家品質，並導入飯店式的管理、VIP休閒會館，二十項公設，全齡化規劃，美觀又實用。

整體中庭景觀也很宜人。四面臨路的近二千坪寶地，臨路退縮種滿雙排路樹，包括黃花風鈴木和櫻花林道，還有藝術雕塑等，讓花與樹陪著住戶一起書寫幸福的記憶，為好宅首選。

(中國時報)

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