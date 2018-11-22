雷根號抵香港 為習川會暖身

2018年11月22日 04:11 中國時報 張國威 、 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

21日航母雷根號即停泊香港整補，似顯示陸美關係逐漸回暖。（路透）

美國20日才剛派出B-52轟炸機巡弋南海上空，航空母艦雷根號戰鬥群21日便抵達香港訪問，先前綠媒渲染此舉意在期中大選前為台灣撐腰。但分析指出，實際上這是陸美關係逐漸回暖跡象，也是為大陸國家主席習近平與美國總統川普月底在阿根廷20國集團（G20）峰會見面前，營造良好氣氛，同時顯示，美國近期絕對不可能派艦泊靠台灣補給，或在太平島與國軍進行人道救援演練。

美國太平洋司令部空軍日前發表聲明，於20日從關島派了兩架B-52轟炸機飛至南海爭議島嶼附近，參與例行訓練任務，強調此舉符合國際法，也信守美國希望印太地區保持自由開放的長期承諾。其實，美軍自2004年以來，都會至南海附近執行例行性「持續轟炸機進駐任務」。但北京對美國機艦出現在有主權爭議的南海島礁附近海域特別敏感。

解放軍司令登艦參觀

雷根號航母戰鬥群編屬班福特號、柯蒂斯魏柏號驅逐艦和昌塞勒斯維號巡洋艦等艦於昨上午10時45分先後抵港。正式到訪前，美方已邀解放軍駐港部隊司令員譚本宏於20日先搭機赴南海登上雷根號參觀交流。

香港民航處發言人公布，自21日至25日，香港青衣對開水域和尖沙咀渡輪碼頭一帶將設立臨時飛行限制區，限制所有航空器進入，包括飛機和直升機。臨時飛行限制區也限制所有其他類型飛行活動。

戳破美為台撐腰臆想

美艦訪港有其模式，1997年香港回歸後，美國航母能否停靠香港補給，成了陸美關係晴雨表。2016年5月中美關係因南海問題緊張之際，北京令香港不准美國史坦尼斯號航母戰鬥群到訪。直到2017年，川普就任總統後正式首訪大陸前，大陸才於同年10月批准雷根號訪港。

分析指出，11月底在阿根廷G20峰會將有習川會，兩國需要營造良好氛氛。雷根號獲准到訪，無疑是陸美關係改善徵兆，與台灣大選半點關係也無，反而凸顯我政府欲藉陸美貿易戰，靠向美國遂行台獨意圖的失敗。

2017年美國通過《2018財政年度國防授權法》，美艦泊台之說甚囂塵上，當時大陸讓雷根號訪港使傳言不攻自破，因有香港就不需在台補給。

(中國時報)