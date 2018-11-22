炒作美艦泊港 台恐自作多情

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中國時報
／台北報導

美國航母雷根號昨日停泊香港，解放軍駐港部隊司令譚本宏受邀登艦參訪，美中緊張關係似有緩和跡象。對此，安全戰略專家張競受訪指出，美艦能否順利訪港停泊整補，向來都是雙方外交鬥爭操作課題，北京甚至曾運用申請泊港程序，向華府表達對於美國駐大陸外交使領館組織架構的異議。此外，他還呼籲，美艦動向絕對與台灣地方選舉無關，以此政治炒作，不過是「別人吃麵，我們喊燒」。

中華戰略學會研究員張競指出，香港回歸大陸前，美艦訪港停泊整補行之有年，從未先須通報倫敦同意。香港回歸後，美國國務院刻意將香港總領事館保持直屬國務院，未比照其他總領事館隸屬駐北京大使館管轄。北京十分不滿，利用美艦申請泊港程序，刻意將審批結果直接告知駐北京大使館，迫使華府透過駐北京大使館申請，不容美國故意切割香港事務，對港主權歸屬作出惡意暗示，或藉此表態另做文章。

張競強調，過去多年來，美艦申請停泊香港多所波折，外交觀察家都著眼於華府與北京雙方當時互動之大格局，但卻未注意到北京不容許華府在程序上刻意操作的小細節。

張競表示，北京與華盛頓在外交上相互過招，在諸多細節上都非常慎重，但每當任何一方刻意做出小動作，存心打擦邊球、占點小便宜、吃個小豆腐，到最後都是損傷互信。

張競強調，美艦各項動態絕對與台灣地方選舉毫無關係，有人炒作將兩件事聯結，隨意進行政治解讀，只不過是自作多情，「別人吃麵，我們喊燒」，現在情勢如此發展，才是莫名其妙、糊裡糊塗地洗了個三溫暖。

(中國時報)

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