美301調查 再批陸貿易不公平

2018年11月22日 04:11 中國時報 施施 、 黃有容 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普20日重申，大陸想要和美國達成貿易協議，但若雙方談不攏，美國會對更多大陸輸美商品加徵關稅。三三會理事長許勝雄表示，台灣是海島型經濟，受國際市場高度影響，陸美貿易戰除了影響消費市場，也增加企業布局成本。

白宮國家經濟會議主席庫德洛稱，川普對於與大陸達成貿易協議仍持樂觀態度，但得符合美國的利益；庫德洛並說，川普與習近平在G20峰會會面，將是美陸貿易的關鍵時刻。川普對與北京達成貿易協議仍抱持樂觀態度，因為他「相信陸方想達成協議」。

川普對達成協議樂觀

美國貿易代表署（USTR）20日公布「301條款」貿易調查更新報告，重炮抨擊大陸不僅沒有徹底改善圍繞美陸貿易衝突核心的「不公平」做法，近幾個月還變本加厲。

這份長達50頁的更新報告指出，自美對陸祭出301制裁、並對價值500億美元的陸輸美商品加徵關稅後，陸方並無建設性的具體回應，近幾個月甚至還採取進一步的不合理行動。美國貿易代表萊海澤透過聲明稱：「更新報告顯示，中國並沒有徹底改變其不公平、不合理且扭曲市場的貿易策略，這些策略都列在3月公布的301條款調查報告內」。

報告還提到，大陸在政策上仍持續支持美國智慧財產權的網路竊盜，發放技術許可也充滿歧視。此外，中方雖已放寬部分外國企業所有權限制，但仍繼續透過外國投資限制向美國科技公司施壓，強迫移轉技術。

揚言握2500億美元關稅

美國總統川普20日在白宮接受訪問時強調，美國在處理大陸問題方面做得很好，陸方雖然不說，但非常想要達成協議，「如果我們沒達成，我還有價值2500億美元的關稅。而且相信我，我會對他們課稅」。

工商協進會理事長林伯豐也指出，因應全球經貿變局，業界關心政府政策主要有3方面，包括優化國內投資環境、國際化和人才培育。他表示，國際化是台灣必然要走的路，對於CPTPP等，雙邊或多邊貿易洽談，都應該努力爭取，否則企業界很擔憂台灣的國際空間會減少。

(中國時報)