關鍵時刻　陸美談判代表出爐

2018年11月22日 04:11 中國時報 呂佳蓉／北京報導

美陸G20川習峰會磋商已到最後階段，出席談判的名單也已經出爐。雙方目前以「1+6」模式安排，即領導人帶上6名官員在G20會議最後一天舉行密集談判，決定貿易戰的走向。

據香港《南華早報》21日獨家報導，陸方預計將上談判桌的代表為：大陸國家主席習近平首席經濟智囊、大陸國務院副總理兼財經委辦公室主任劉鶴、中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事委辦公室主任楊潔箎。而大陸國務委員兼外交部長王毅、發改委主任何立峰與商務部長鍾山也是談判代表的人選。

美國總統川普擬帶國家安全顧問波頓、美國務卿蓬佩奧、財政部長穆努欽、商務部長羅斯，美國貿易代表萊特希澤、國家經濟委員會主任暨白宮首席經濟顧問庫德洛、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅等。消息指出，會晤的時間與地點都是由美國率先提出，這是川普可能想要達成協議的跡象。雙方談判將以「會議＋晚宴」方式進行。

報導指出，陸美謹慎安排川習會，希望能讓兩國領導人會晤時的氛圍朝好的方向發展，以免像亞太經濟合作會議（APEC）的事件再次重演。

有關日期安排，在G20後舉行川習會意味著，陸美雙方能夠藉由G20峰會舉行期間爭取更多時間培養默契。相關消息認為，這能讓陸美上談判桌前緩和雙邊關係。

對於G20習川會晤，大陸學者持謹慎態度，認為雙方可望達成協議，但不到最後一刻，誰都沒把握。大陸人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，最好的就是陸美願意在貿易戰上做出休戰決定；大陸社科院美國研究所教授劉衛東則表示，由於川習協議的範圍還待觀察，峰會的結果得到最後一刻才會知曉。

另一值得觀察的重點是，美國副總統彭斯在APEC炮轟陸方時，大陸外交部並未大動干戈回擊，而是緩和闡述陸方在國際組織與合作領域的貢獻，在指涉美方上僅說，「注意到了美方的有關言論」與「建議有關國家與其對別人指手畫腳，還不如自己言行一致」，並未直接抨擊美國。

(中國時報)