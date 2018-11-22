醫師後援會 幫柯強力催票

2018年11月22日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入最後倒數48小時，選情陷入緊繃的台北市長柯文哲除安排「鐵人掃街行程」，21日下午他昔日恩師、前亞東醫院院長朱樹勳及20多名醫師現身力挺，讓柯顯得相當高興；晚間柯也與網紅「館長」陳之漢合體開直播，鞏固年輕支持族群意味濃厚。

朱樹勳為愛徒抱不平

朱樹勳、台大乳癌名醫張金堅等20多名醫師表態力挺柯文哲，柯特別排開掃街行程到場致意，笑說在場都是老師「哪敢講話」；他也細數過去在醫界培養出的「好習慣」，例如吃苦耐勞、不分藍綠都會醫治、反省改進快，尤其「以證據為基礎的醫學」，是政界很難做到的，台灣話就叫「話唬爛」。

朱樹勳也替愛徒抱不平，認為目前柯文哲被藍綠夾擊，引用春秋時期的故事來說，就是「匹夫無罪，懷璧其罪」，由於柯文哲粉絲太多、支持度太高，才會讓大家都想辦法讓他的支持度下降，其實柯很認真在做事。不過他也認為，以柯的聰明、創新、敢於面對挑戰，一定會連任。

不過，台北市長柯文哲一家整日馬不停蹄到傳統市場、夜市掃街拜票，但仍不斷遭遇民眾抗議，有人大罵柯「騙子」，也有人對著柯媽大吼「柯文哲下台、還我敬老金！」雖然如此，柯受訪時仍堅持「政治要有理想性」，重陽敬老金政策不會改變。

但「最強爸媽」柯爸柯媽因連日掃街過度操勞，先是柯爸21日上午臨時缺席掃街行程，改由柯媽獨撐大局，原定下午5點繼續前往五分埔拜票，柯媽也因身體不適，臨時取消掃街行程。

幕僚擔心柯文哲失言

柯辦發言人林昆鋒表示，柯媽下午因頭痛、腳痛，人很不舒服，可能有感冒狀況，且柯媽已經好幾天睡不好覺，柯爸更是從昨天起就感到不適，兩人都已經很累了。柯爸柯媽因護子心切，如今身體出現狀況，將評估後續掃街是否都取消。

另外，昨天除恩師、同事合體助長聲勢，柯文哲晚間10點還與「館長」開直播。柯核心幕僚蔡壁如說，主要是前幾天館長稱讚柯文哲「若沒當選，天地不容」，雖然兩人TONE調真的很不合，且「真的很擔心柯文哲失言！」不過，由於收看館長直播的群眾多半年輕，館長網路聲量也大，仍希望藉著上直播，能呼籲年輕朋友1124出來投票，「現在投票率決定了市長的當選！」

(中國時報)