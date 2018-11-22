廖裕德助農糧署 促銷高麗菜

2018年11月22日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

農委會農糧署為推銷盛產中的高麗菜，21日上午在板橋區農會舉辦促銷活動，由農糧署長胡忠一主持，同時邀請名廚現場教學高麗菜料理，板橋農會理事長廖裕德到場表示，板橋農會會盡心盡力扮演好消費力的角色，為台灣農業創造更好的表現。

板橋農會 愛農助農

農糧署表示，國產高麗菜進入產季，為推廣消費者吃在地、食當季，21日特別在板橋區農會舉辦促銷活動，活動邀請名廚溫國智現場示範教學高麗菜國宴及家常小吃料理，讓參加的民眾品嚐美味佳餚，鼓勵消費者多選購高麗菜，支持國產食材好料理。

農糧署長胡忠一表示，高麗菜俗稱「菜王」，富含鉀、鈣、鎂、磷、維生素A和C，油炒、涼拌、煮湯或醃製等各種烹調方式都適合，尤其現在天氣漸涼，冬令食補的薑母鴨、羊肉爐搭配國產高麗菜更是絕配，希望國人用實際的行動來支持本土農業。

參選議員的廖裕德行程天天滿檔，但為了支持本土農業，仍是抽空到場，他表示，板橋農會之前已舉辦過高麗菜促銷活動，農會仍將持續盡心盡力扮演好消費力的角色，為台灣的農業創造更好的表現。

當令蔬菜 新鮮直送

農糧署表示，為讓國人可以享用最新鮮的當季蔬菜，民眾可團購新鮮直送的國產優質高麗菜，意者可洽中華民國果菜合作社聯合社（04-8783118分機9）、國聯社寶島好農蔬果易購平台（http://shop.fvc.org.tw/）或真情食品館（http://www.ubox.org.tw/），另可到台北希望廣場等定期定點農產品市集、地區型行銷展售會採購。

(中國時報)