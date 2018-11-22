贈米疑雲 徐反咬里長抹黑

2018年11月22日 04:11 中國時報 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

新竹縣長候選人徐欣瑩近日涉入贈米風波，竹東鎮柯湖里20日近30人遭警調約談，里長呂建宏稱7月底代贈米時，徐團隊有說「拜託你，多幫徐主席幫幫忙了」，呂也應承並轉告受贈者。徐團隊21日出示對話截圖，打臉是呂要求贈米，未料選舉一到就反變抹黑、栽贓，揚言對呂建宏提出誹謗、意圖使人不當選等告訴。

徐團隊有截圖為證

呂建宏20日在新竹地檢署外接受媒體訪問時，指出文明房屋「楊總」有先聯繫，有米要透過徐欣瑩系統送，問他可否接受？呂建宏基於里內有里民需求說「可以呀」，隨後便由徐欣瑩的助理送米到他服務處，事後致電告知他「那就拜託你了」、「多幫徐主席的忙」，呂建宏當時也回說好。

呂建宏接受媒體訪問時回應，當初「楊總」說要送米時，並未提及是為紀念其妻過世3周年，且收到米時上面即有「新竹縣長參選人徐欣瑩」字樣標籤，是初次受贈非常態性捐贈。而白米送給柯湖里29戶，其中2戶為中低收入戶、20戶雖為一般家庭但也貧苦，另外幾戶則是家中有殘障、臥床者。

不過徐欣瑩競選團隊21日出示對話截圖指出，當初呂建宏已跟「楊總」取得共識，「完全知道米的來源再請我們協助配合」，並將白米轉到弱勢清寒家庭手上，甚至送完米還感謝這樣的善心義舉，未料到選舉時卻反過來抹黑，將對此狀況提出告訴。

馬英九陪同楊掃街

楊文科團隊則強調，此事件已進入司法程序，團隊尊重檢調單位的偵辦，至於某里長的說法，這是他個人的行為，與總部毫無關係。楊文科競選總部表示，事件的本質是白米上有「新竹縣長參選人徐欣瑩協助發放」的貼紙，是否有對價關係，才是重點，請徐欣瑩不要模糊焦點、轉移焦點。前總統馬英九昨也陪同楊文科掃街拜票，爭取選民支持。

(中國時報)