龍請花媽站台 燕回防大本營

國民黨台中市長候選人盧秀燕，昨日展開市區掃街拜票，向熱情支持民眾揮手致意。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
台中市長林佳龍（左）與總統府祕書長陳菊（右）21日展開神岡車隊掃街，民眾揮旗高喊「凍蒜」。 （盧金足攝）

選前決戰72小時，龍燕最後衝刺！台中市長林佳龍21日一早到西屯水湳市場拜票，攤商、民眾送菜頭祝「凍蒜！」總統府祕書長陳菊站上戰車與林佳龍掃街，掀起超人氣；辭去立委的國民黨市長候選人盧秀燕，展開西南屯車隊掃街，沿路都有民眾搖旗支持，盧呼籲市民在最後關頭幫忙拉票、投票、監票。

林明顯感受熱度回來

「現在明顯感受支持者的熱度回來了！」林佳龍車隊掃街遍及神岡、大雅、潭子、大里。他說，選戰非常激烈，成敗關鍵在投票率，綠營先前士氣比較低，隨選戰逼近，支持者有危機感，表態會出來支持，選戰最後就是催票，讓支持者每個人都拉票、出來投票。

陳菊來台中與林佳龍到神岡車隊掃街，陳菊表示，林佳龍是有政績，且非常認真的巿長，她來就是來表達關心、加油跟支持，呼籲巿民出來投票。對於對手盧秀燕請辭立委，陳菊說，這是候選人選舉策略的運用，我們都尊重，但她認為對選情衝擊不大，因民眾都知道這就是一種選戰策略。

盧呼籲選民拉票投票

盧秀燕車隊早上展開西南屯掃街行程，市議員候選人朱暖英、劉士州先陪同遍掃南屯區，再由楊正中、黃馨慧、張廖乃綸接手陪同席捲西屯，車隊下午回防大本營北北屯區，鞏固北屯重鎮。

晚上盧秀燕還到豐樂雕塑公園，參加黨提名市議員劉士州舉辦的音樂會，透過卡拉OK與民同樂、搏感情，並籲請民眾以選票支持，一起翻轉台中、市長換人做，獲得參與音樂會民眾的熱情相挺，大喊「盧秀燕凍蒜、盧秀燕凍蒜！」

(中國時報)

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