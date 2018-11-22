高思博、黃偉哲 巷戰催票

2018年11月22日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國民黨台南市長候選人高思博妻子周韻采，連日深入市區拜票。（曹婷婷攝）

決戰巷戰！藍綠台南市長候選人高思博、黃偉哲選前72小時均打出夫人牌掃街催票。選前12小時，行政院長賴清德將陪黃掃街；高思博則有朱立倫陪掃街，互別苗頭。高陣營評估，選情冷對綠營不利，藍營基本盤已歸隊，選戰呈55波；綠營評估，吳敦義失言、金馬獎等事件催化選民投票意識，有助拉抬選情。

選前之夜 馬朱為高站台

高思博、周韻采夫妻檔連日來兵分兩路，高思博主攻原台南縣區、妻子主攻市區，除了站路口拜票，也深入市場、公園握到每一位選民的手，全力催票。黃偉哲則喊出決戰72小時，昨天與妻子劉育菁、競選總部總策畫郭國文兵分三路，分別由白河、鹽水、關廟出發，最後到永華市政中心旁228紀念公園大會師，黨籍市議員候選人到場展現團結，現場凍蒜聲不斷。

高陣營表示，選前關鍵時刻就是加強、催化選民認同，選前之夜還有一場大型造勢晚會，馬英九前總統、新北市長朱立倫都會南下站台，凝聚選民支持力度。高陣營認為，選戰一路將過去南市府施政不佳事實點出來，市民也反映對綠營執政的無力，加上韓流效應帶動下，固守藍營40萬基本盤有成，輸贏難料。

賴揆將陪黃 不斷電直播

黃偉哲陣營除了決戰72小時，22日上午還將於下營上帝廟啟動決戰36小時的37區不斷電直播，23日上午賴清德更將陪黃偉哲從南區服務處出發，展開車隊遊行，巷戰除展現對區域均衡發展的堅持，也透過徒步、車隊掃街象徵與市民走在一塊。

民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，目前選情態勢跟上周態勢不同，之前國民黨有韓流助聲勢，但經歷「母豬說」、金馬獎染政治等風波，反激起一些本來可能無意投票的選民，意識到唯有透過投票才能展現守護台灣的意念，對綠營選情有加分效益。

(中國時報)