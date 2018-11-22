饒喊元宵遶境 升級踩街嘉年華

2018年11月22日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

五合一選舉進入肉搏戰，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴21日在台東市大票倉以車隊掃街，中午在南清宮上香祈福時表示，如果當選，將支持元宵遶境及炸寒單活動的辦理，同時邀請所有宗教加入，提升為多元文化的嘉年華踩街。

台東市票倉 兵家必爭

台東市大票倉一向是縣長選舉兵家必爭之地，黃健庭兩次與劉櫂豪對決時，黃都輸給劉，這次藍軍不敢掉以輕心，希望能翻轉台東市選情，進入決戰時刻，饒慶鈴昨天由縣長黃健庭陪同，與台東市長候選人張國洲以車隊掃街，爭取台東市民的支持。

車隊中午在南清宮休息時，饒慶鈴等人上香祈願順利當選，饒慶鈴表示，元宵遶境、炸寒單已經是家喻戶曉的宗教民俗活動，雖然各界正反意見都有， 但它包涵了深厚的歷史、文化，及人們的共同回憶，也吸引各地觀光客，創造許多商機，因此她予以支持。

吸引觀光客 創造商機

饒慶鈴說，她尊重每個宗教，也珍視祖先留下來的文化，如果當選縣長，將會加強其「祈福」的意義，以嘉年華踩街的方式，邀請不同的宗教參與，成為多元文化，而且是多數人可以接受的形式。

至於在遶境活動中發生脫序的狀況，她認為在良好的溝通及提醒下，是可以避免的，未來在縣府、縣議會、市公所的合作下，一定可以辦得更多元、更尊重，同時降低對社會大眾的困擾。

(中國時報)