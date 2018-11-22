羅智強剃光頭 照亮藍候選人

2018年11月22日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長候選人韓國瑜號召500個光頭戰士照亮高雄選情，北市議員大安、文山區候選人羅智強21日跟進響應，由國民黨副主席郝龍斌操刀剃光頭，除替內湖、南港區議員候選人游淑慧告急，更照亮所有藍軍，羅智強表示，此舉不僅是講義氣，也用「項上光頭」為選民掛保證，票投游淑慧絕對不會後悔。

3個月前羅智強支援韓國瑜100輛公車造勢，在選前最後一刻，韓國瑜號召光頭照亮高雄，有網友建議剃光頭相挺，羅智強一鼓作氣響應，郝龍斌昨象徵性剃下第一刀，再由理髮師剪光頭髮。

郝龍斌表示，游淑慧選情危急，羅智強為游淑慧第一次剃光頭讓他很感動，羅、游都是戰將，互相幫助更是黨內團結合作選舉應該學習的對象，羅智強不只照亮游淑慧，也照亮國民黨選情。

游淑慧為此數度紅了眼眶，她說，選舉是「隨人顧性命」，但選到最後，羅智強一路都在顧別人性命，即便選舉輸贏勝負很殘酷，但能團結作戰真的很美好。

羅智強指出，這一年來游淑慧與他並肩作戰，從他宣布參選，受到「吸票機」耳語強烈攻擊時，游是第一個跳出來呼籲大家別讓耳語重傷羅智強，不要讓一個對國民黨有戰力、貢獻的戰將因此受到傷害，他太太覺得做人要有義氣，若要剃光頭，就要幫選情最急迫的游淑慧告急。

他推薦，游淑慧戰力有目共睹，游在市府8年歷練，使游有成熟市政、論政能力，對政治時事攻防速度，也造成許多政局良性改變，如前教育部長吳茂坤和屏東縣發言人因濫權事件下台，他和游聯合出擊，發揮關鍵力量。

(中國時報)