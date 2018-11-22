王威元義賣高麗菜 民眾按讚

2018年11月22日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員候選人王威元長期關懷弱勢，全力衝刺選戰也不忘關心高麗菜價格崩跌，向雲林菜農購買3萬3千多公斤高麗菜，一周內舉辦4次愛心拍賣會，民眾每捐20元就送2顆，所得全數捐給三重區公所作為獨居老人專款使用，民眾稱讚「支持有愛心的好議員！」

三重、蘆洲向來是綠營大票倉，對藍營來說堪稱「艱困選區」，為了在三蘆搶下一席，國民黨提名形象清新的忠孝里長王威元出馬。

王威元長期關懷弱勢，4年前初任里長就與人安基金會合作成立「三重平安站」，由王威元四處募款、找物資，提供弱勢家庭、街友等有需要的民眾三餐熱食，4年來已服務過6萬人次、發出逾20萬個愛心便當。

近來南部高麗菜價格重挫，讓菜農們叫苦連天，王威元自掏腰包及媒合企業購買2萬4千公斤約3萬3千6百顆高麗菜，分別於16日、18日、20日及21日，在三重及蘆洲舉辦愛心義賣會，民眾只要捐20元，即可帶走2顆清甜飽滿的碩大高麗菜。王威元指出，義賣所得將全數捐贈三重區公所，作為獨居老人愛心專款使用。

王威元說，民進黨執政失利讓民眾生活艱苦，人民已經給民進黨太多機會，這次要用選票好好教訓民進黨，但他自嘲「自己選情跟高麗菜價一樣告急」，呼籲三蘆地區選民要支持優質的藍營候選人，讓他有機會進入議會為民喉舌，跟侯友宜市長一起為市民打拚。

(中國時報)