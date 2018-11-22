挺陳學聖 朱立倫給小英政府教訓

2018年11月22日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 呂筱蟬 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

新北市長、也是桃園老縣長的朱立倫21日陪同國民黨市長候選人陳學聖車隊掃街。朱立倫表示，周六的選舉，不是國民黨與民進黨的選舉，也不是候選人之間的選舉，而是全台灣人民對民進黨的選舉，呼籲民眾要給蔡英文總統一個教訓。

陳學聖表示，選舉倒數時刻已經民心思變，很多人平常不願意表達意見，他們現在都願意對現今政府表達不滿，1124就是一個投票比賽，相信投票的人愈多，他勝選的機會愈高。外傳陳學聖與議長邱奕勝不合，陳學聖否認，強調基層間大家感情都很好，「兄弟大家都一起努力」。而從藍營分裂的楊麗環也動作頻頻，陳學聖說：「她都已經離開藍軍了，藍軍應該投給最有勝選機率的我，大家不要再浪費選票了。」

朱立倫說，這次選戰是全台灣人民對民進黨的選舉，最重要的原因在於蔡政府做得太爛，勞工因為一例一休無法安心工作、軍公教被汙辱，此外最爭議的兩岸關係，導致貨出不去，觀光客進不來，又要搞政治鬥爭、清算國民黨，還弄出了東廠，呼籲民眾給蔡英文一個教訓。

桃園市長鄭文燦昨則與九合一選舉海外人士觀察訪問團會面，針對盧秀燕、姚文智等人參選市長都辭立委，陳學聖卻沒有辭，鄭文燦認為，陳學聖有他的個人生涯規畫，尊重他的決定，畢竟選舉就要結束了，選後大家會回到各自崗位，希望建設會留下，口水會過去，希望桃園能夠有更多、更好的建設。

(中國時報)