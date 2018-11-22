張麗善控公器私用 李陣營否認

2018年11月22日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善陣營，21日指控民進黨李進勇利用縣府資源製作個人競選文宣，甚至連副縣長與縣府同仁也都利用上班時間來幫忙選舉，更有縣府官員毫不避諱的兼任競選總部要職，有違反行政不中立原則的疑慮，根本就是「公私不分、公器私用」，但遭李陣營否認。

張麗善發言人周柏吟批評說，李進勇競選總部內有多位要職都是雲林縣政府官員兼任，包括縣府新聞處長張凱傑擔任李進勇競選總部發言人，副縣長丁彥哲更成為李進勇的「御用攻擊手」，他還拿出丁的臉書截圖，強調丁在11月12日上班時間轉發李進勇競選廣告，都是「公私不分、公器私用」。

周柏吟指出，根據監察院2017年報告，雲林縣府連續4年以印製縣政宣傳日曆為由，動用第二預備金，被監察院要求改善；第二預備金總共有8000萬，李進勇就花了7902萬。此外從2014年開始連續4年動用第二預備金印製宣傳日曆，難怪李進勇會被2家具公信力雜誌評比為最後一名。

周柏吟強調，第二預備金為什麼可用來印李進勇宣傳文宣？也未編列預算向縣議會報告；李進勇還用雲林縣政府的資源做影片，內容全是選舉造勢畫面，及為李進勇辯護。

李進勇發言人張凱傑回應，指縣政相關政策計畫的推行與鄉鎮建設息息相關，因此以鄉鎮為單位發布施政成果文宣並無不妥；另外，政務人員進行非公務行程皆依法定程序請假，此項原則也是全國一致的標準。

(中國時報)