阮昭雄強調市民第一

王彩樺（右一）21日陪同議員候選人阮昭雄（左二）掃街拜票，吸引不少民眾搶著合照。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

北市選委會21日舉辦議員大安、文山區候選人政見發表，爭取連任的議員阮昭雄表示，8年來讓他深刻體會到從事政治工作，最重要的是「不忘初衷、市民第一」，未來一定會稟持在地服務和專業問政的精神持續向前。

選前最後衝刺，阮昭雄昨早有「保庇天后」王彩樺陪同到通化街掃街拜票，現場民眾反應熱烈，凍蒜加油聲不斷，下午發表會上，阮昭雄先向市民感謝對他的支持，當抽籤號次抽中1號時，團隊給了許多吉祥話建議，不過，他認為重點是對市民承諾，想到踏入政治工作不忘初心、市民第一理念，期許每天檢討市政過程中，是否對市民生活有幫助。

阮昭雄提一場參與敬老活動，一位大姊告訴他當初不知怎麼申辦低收入戶，在他協調下取得資格，對生活有很大幫助，他說，雖然只是小小服務案件，但對一個家庭是一輩子的大事，能夠幫助弱勢是他從政最大喜悅。

他說，當上議員後即自我定位「在地服務、專業問政」，不但爭取設YouBike站、電動公車、商圈，更設定對北市進步目標。

長期關注防災議題的阮昭雄指出，在災害發生後，再檢討都來不及了，必須要有遠見，北市府經他建議，首辦防災士訓練，他也率先取得內政部防災士證照，市府更從善如流推動老屋健檢、防災道路與跨縣市聯合防災演習，未來盼凝聚首都圈防災力量，不斷精進防災議題。

(中國時報)

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