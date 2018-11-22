林姿妙質疑陳歐珀只想做官

林姿妙競選總部發言人黃琤婷批評陳歐珀到底是要當立委還是要選縣長。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

選戰進入倒數，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙21日再發布新一波的競選CF，除了重申「推動免費營養午餐、照顧年輕人」的政策及決心，同時也轉守為攻，批判陳歐珀「自己做不到就說別人是騙局」，並質疑陳歐珀始終不願辭去立委，到底是「想做官」還是「要做事」？

林姿妙陣營的這支競選影片，主要是仿效之前馬英九參選總統時，邀集國民黨籍縣市長候選人輪番登場強調「準備好了」的模式，轉為由國民黨籍宜蘭縣各鄉鎮市長候選人，對於林姿妙的「免費營養午餐」政策，絕對是說得到、做得到。

批陳歐珀不願辭立委

林姿妙競選總部發言人黃琤婷強調，17篇政見與承諾，都是林姿妙切身體會民眾需求，經過深思熟慮所制定出來的，同時全面、精準的對應縣政府各局處室之權責，都已經確實準備好了，將透過跨處室的整合，實踐每一項重要的政策。

關於「免費營養午餐」政策，就是要幫助年青人分擔養育子女的辛勞，尤其少子化是台灣目前面臨最重大的危機，如果讓大多數的年輕人因經濟因素而不敢生育，少子化的問題就永遠沒辦法解決；黃琤婷批評說，陳歐珀自己做不到，就說別人政見是騙局，這樣的候選人實在讓人看不出來，他的能力到底在哪裡？根本沒有感受到基層的痛苦與心聲，只會為能力不足找理由。

「想做官」還是「要做事」

林姿妙競選總部進一步質疑說，選舉已經到了最後階段，姚文智及盧秀燕等區域立委為展現破釜沉舟的決心，接連辭去區域立委的職務；反觀陳歐珀委員卻說不跟進，並表示自己是宜蘭縣唯一的一席立委，除了選舉還有更多要為選民爭取的事情要做，讓人不禁想問，陳歐珀到底是「想做官」還是「要做事」？

(中國時報)

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