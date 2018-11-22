黃林玲玲按鈴申告 遏抹黑歪風

2018年11月22日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

選戰尾聲，選舉抹黑滿天飛，新北市議員黃林玲玲推動新莊老街都市更新不餘遺力，卻遭有心人士在臉書抹黑攻擊，誣指她是「新莊大地主為了私利破壞古蹟」，黃林玲玲21日下午會同律師赴新北地檢署按鈴申告，捍衛從政清白，遏止抹黑歪風。

不滿抹殺推動都更努力

黃林玲玲律師表示，涉案蔡姓及陳姓民眾，近來在臉書「搶救新莊老街」發表文章，內容指控黃林為了自身利益推動都更，不僅主導拆除老街上新莊派出所，還宣稱中正路「UNIQLO」所在土地也是黃林所有，散布「新莊有一半土地歸玲玲所有」、「政商都來新莊分一杯羹、炒地皮」等不實言論。

黃林玲玲認為，2名網友在選舉期間，未經查證發布不實訊息，明顯違反《選罷法》意圖使人不當選，「完全抹殺她對新莊老街的風華再現所做的努力」，為了捍衛自己清白，在與律師討論後決定提告。

黃林玲玲強調，她從政30年來，擔任台北縣議員、新莊市長及新北市議員，長期深耕新莊，念茲在茲都是如何讓新莊老街風華再現，任內力促新月橋開闢，並推動新莊捷運路網、都市計畫開發、電影文化中心及老人長照、幼兒庇護等政策，政績有目共睹。

深耕新莊30年未牟私利

她也說，新莊老街這些年來發展力道不足，市長朱立倫以公有地辦理公辦都更，未來對老街發展確有幫助，因此她在議會中督促市府必須在都更中加入文史館等新莊發展元素，兼顧都市發展及歷史文化的平衡，沒想到卻遭人惡意抹黑。

黃林玲玲嚴正表示，她只有要求市府釋出更多公有地滿足地方需求，絕沒有為了個人半寸土地的私利，這些都有文件可查，遭誣指炒地皮牟利對她個人造成嚴重傷害。

(中國時報)