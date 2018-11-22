雙徐火力全開 互嗆忘恩負義

徐耀昌競選總部發言人林佛樹（左）、徐廷琮，怒批徐定禎「忘恩負義」，10大承諾更是華而不實。（巫靜婷攝）

友善列印
中國時報
巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣長候選人徐定禎政見會上一句「我幫你還比較多」，引燃雙徐恩怨烽火，徐耀昌總部及徐氏宗親幹部，21日指徐定禎為求勝選恩將仇報，並抨擊其10大承諾華而不實。徐定禎陣營回應，只受過已故表哥議長游忠鈿幫忙，反批對手從親民黨轉國民黨才是政治變色龍。

徐定禎稱對手胡言亂語

徐耀昌總部發言人徐廷琮、林佛樹在徐氏宗親會理事長徐沐蘭、徐哲源陪同下，召開記者會指徐定禎競選連任頭份市長時，徐耀昌不顧同黨提名人黃盛和，冒著違反黨紀的風險為徐定禎站台，未料對手為勝選不惜恩將仇報。兩位理事長則推崇徐耀昌符合重倫理、正直、誠實祖訓，籲對手勿為選舉攻訐自己宗親。

徐定禎總部發言人李京勳回應，對手陣營胡言亂語，徐定禎在鎮長與市長選舉都是已故議長游忠鈿支持。徐耀昌第1次支持前議員陳英河，第2次則支持前主席黃盛和，從未支持過徐定禎。

李更直指，徐耀昌以親民黨選上立委，在親民黨式微時旋即加入國民黨。2013年因涉貪汙治罪條例重罪自覺無法獲得國民黨提名，更宣布退黨參選到底，怒批徐才是政治變色龍。

徐耀昌批對手10大承諾

徐耀昌陣營另批徐定禎10大承諾華而不實，完全不顧縣府財政，初步估計每年要編列預算近30億元，抨擊徐一面花大錢、一面要求中央解除控管是自相矛盾，把好不容易穩定的財政推進加護病房。

李京勳回應，1年需花30億元是無稽之談，徐定禎說到做到，已將各項經費精算，10大承諾1年加起來僅約花5.4億，對手說法僅會凸顯其無能與無知。

(中國時報)

黃林玲玲按鈴申告 遏抹黑歪風 魏固守基本盤 王搶攻綠票倉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。