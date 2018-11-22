雙徐火力全開 互嗆忘恩負義

2018年11月22日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣長候選人徐定禎政見會上一句「我幫你還比較多」，引燃雙徐恩怨烽火，徐耀昌總部及徐氏宗親幹部，21日指徐定禎為求勝選恩將仇報，並抨擊其10大承諾華而不實。徐定禎陣營回應，只受過已故表哥議長游忠鈿幫忙，反批對手從親民黨轉國民黨才是政治變色龍。

徐定禎稱對手胡言亂語

徐耀昌總部發言人徐廷琮、林佛樹在徐氏宗親會理事長徐沐蘭、徐哲源陪同下，召開記者會指徐定禎競選連任頭份市長時，徐耀昌不顧同黨提名人黃盛和，冒著違反黨紀的風險為徐定禎站台，未料對手為勝選不惜恩將仇報。兩位理事長則推崇徐耀昌符合重倫理、正直、誠實祖訓，籲對手勿為選舉攻訐自己宗親。

徐定禎總部發言人李京勳回應，對手陣營胡言亂語，徐定禎在鎮長與市長選舉都是已故議長游忠鈿支持。徐耀昌第1次支持前議員陳英河，第2次則支持前主席黃盛和，從未支持過徐定禎。

李更直指，徐耀昌以親民黨選上立委，在親民黨式微時旋即加入國民黨。2013年因涉貪汙治罪條例重罪自覺無法獲得國民黨提名，更宣布退黨參選到底，怒批徐才是政治變色龍。

徐耀昌批對手10大承諾

徐耀昌陣營另批徐定禎10大承諾華而不實，完全不顧縣府財政，初步估計每年要編列預算近30億元，抨擊徐一面花大錢、一面要求中央解除控管是自相矛盾，把好不容易穩定的財政推進加護病房。

李京勳回應，1年需花30億元是無稽之談，徐定禎說到做到，已將各項經費精算，10大承諾1年加起來僅約花5.4億，對手說法僅會凸顯其無能與無知。

(中國時報)