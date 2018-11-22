魏固守基本盤 王搶攻綠票倉

魏明谷21日回防大員林，並與員林市長候選人陳秋蓉展開車隊拜票。

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中國時報
／彰化報導
王惠美（中）21日進攻彰南綠營票倉，縣議長謝典霖（左）陪同掃街。（鐘武達攝）

大「車」拚！彰化縣長選舉最後衝刺，競選連任的民進黨候選人魏明谷與國民黨王惠美，21日不約而同都挺進綠營大票倉的彰南地區，進行車隊掃街拜票，魏明谷意在固守基本盤，王惠美則積極搶攻，雙方短兵相接，戰況激烈 。

回防員林 魏明谷力拚連任

彰化縣藍、綠勢均力敵，但傳統政治版圖彰北是藍營勢力範圍，彰南則屬綠軍的地盤，目前員林市以南的埔心、溪湖、芳苑、大城、溪州、社頭等7鄉鎮是民進黨執政，為此，尋求連任的魏明谷喊出「彰南大贏，就可以勝選」的口號。

出身彰南的魏明谷，這次競選連任選情緊張，為了穩住灘頭堡，特別回防到大員林，車隊從上午8點出發到下午5點都集中在永靖、大村與員林3鄉鎮市，橫掃每1條大街和小巷。晚間，才轉往秀水繼續拜票。

王惠美則長期在彰北的鹿港地區經營，這次參選，突破彰南防線很重要，昨天的車隊掃街，似乎是在檢視在彰南疆闢土的成績。

掃街拜票 王惠美突破防線

王惠美的車隊從國民黨執政的北斗出發，接著挺進綠軍大本營溪州，隨後轉往二水、田中、社頭，下午轉往員林與大村，所到之處，包括彰化縣議長謝典霖等國民黨縣議員、鄉鎮長候選人也都陪同請託拉票。

晚間，國民黨員林市長候選人游振雄在大同夜市舉辦「員林市民團結勝選之夜」，黨提名的6名縣議員候選人都到場，王惠美也在7點30分抵達現場合體造勢，並以「心手相連」象徵團結，以及高唱《我一定要成功》，展現必勝的決心。

(中國時報)

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