沿街買票 嘉縣鄉代遭收押

2018年11月22日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉爭取7連霸的鍾姓鄉民代表騎機車沿街買票，1票500元交付給選民，過程被警方錄影蒐證，他坦承犯行，檢方21日向法院聲押獲准，理由是尚在清查賣票選民，有串證之虞。嘉義查賄成果豐碩，已躍居全國第1名，並鎖定涉賄候選人將於選後提當選無效之訴。

選後提當選無效之訴

檢方指出，梅山鄉鍾姓鄉民代表候選人於18、20日2天，以每票500元的代價，騎機車沿街向熟識的選民買票，要求投票支持他。警方獲報前往蒐證，檢方指揮警方於20日拘提到案，並扣得3萬2500元賄款，並認定他涉犯違反選罷法情節重大、有串供之虞，向法官聲押。

嘉義地院表示，鍾姓候選人坦承犯行，涉嫌重大，因尚有賣票選民未到案，有串證之虞，裁定羈押禁見。

檢警同時追查梅山鄉另有胡姓樁腳、蘇姓樁腳、林姓樁腳等3人，以每票1000元涉嫌為某2位鄉民代表候選人現金買票，共查扣2萬2000元賄款，依違反選罷法偵辦。其中，蘇姓樁腳、林姓樁腳犯罪嫌疑重大且有串證之虞，聲請羈押禁見；蘇姓樁腳准押，胡姓樁腳及相關選民則飭回。

太保樁腳 買票2合1

此外，嘉義縣太保市港尾謝姓女樁腳今年8月間以里長1票2000元、市民代表1票1000元，2票合計3000元為某里長候選人及某市民代表二合一買票，但因選民並未同意，謝女沒有交付賄款。事後謝女自首，檢方認為她涉嫌期約賄選偵結，依違反選罷法起訴，這也是嘉義首樁賄選起訴案。

嘉義地檢署檢察長郭珍妮表示，檢方為端正選風，對於三等親以內親人、大樁腳涉嫌賄選事證具體的候選人，都將依選罷法於選委會公告當選名單1個月內，對當選人提出當選無效之訴。

據了解，目前有數名嘉義縣、市議員候選人及鄉鎮代表的重要樁腳陸續被抓到賄選，選後恐將被提當選無效之訴。

(中國時報)