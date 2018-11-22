延續5星縣政 藍營火力全開

2018年11月22日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

9合1選舉倒數計時，您手中的這票不只決定誰能勝選，更是決定台東未來的重要1票；台東國民黨縣黨部主委吳秀華大聲疾呼，從施政成果證明，只有國民黨才能讓台東有未來；票投給國民黨候選人，延續縣長黃健庭的5星縣政，讓國民黨替台東推動觀光，穩固農產品外銷，台東人才得以安居樂業。

觀光及和農產是台東重要命脈，更是生計命脈。中央自2016蔡政府執政以來，因政策髮夾彎，導致兩岸關係緊繃、陸客大幅減少，東南亞遊客又沒消費力，台東觀光業低迷、農產外銷無門，收入銳減，百業跟著蕭條，不少人憂心到睡不著覺。

綠執政不力 天怒人怨

「綠營執政這2年多來的種種不當施政，惹得天怒人怨，尤其是兩岸關係緊繃，受害的是無辜百姓。」吳秀華表示，鳳梨釋迦超過7成都外銷中國大陸，更曾創下超過8億元的出口額，堪稱是台東的「綠金」。黃健庭主政台東，所以，台東鳳梨釋迦完全不受影響，繼續銷大陸，繼續有好價錢，農民笑呵呵。

她表示，今年鳳梨盛產，綠營執政的各縣市全都無法外銷，價格低到不如土，只能任其腐爛，農民血本無歸，不少人還背了一身債。

她指出，反觀國民黨籍台東縣長黃健庭，則透過正常管道，協助農民行外銷鳳梨，讓台東鳳梨農免受中央縮鎖國失策牽連。她強調，唯有國民黨才有能力將農產品賣到大陸，穩定台東外銷。

農業與觀光 不能犧牲

觀光部分，吳秀華指出，民進黨執政以來，陸客大幅減少，新南向也不見成效，台東觀光客銳減，台東知名的知本溫泉門可羅雀，商家倒閉、飯店拋售，淪為兩岸關係驟變的受災戶。

「只有票投國民黨，才能挽救岌岌可危的農業及觀光，一定要用選票維護自身權益。」吳秀華疾呼，穩健的兩岸關係、持續成長的觀光及外銷，才是百姓所追求，讓您手中的一票決定自己的未來。

(中國時報)