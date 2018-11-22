周勝考駁不法 細數問政成績拚連任

2018年11月22日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

選戰逼近，板橋區選舉競爭激烈，新北市議員周勝考連任之路備感壓力，周勝考除重申服務過程中絕無不法，更細數任內建樹，包括4大主題、23項政見，希望用議會出席率百分百、選區質詢率最高的認真態度，呼籲選民票投給會做事的議員。

周勝考出生南投魚池鄉，從小務農的他20多歲時成為北漂族，白手起家投入政壇，曾擔任板橋市代、三屆台北縣議員，升格後連任2屆市議員，累積25年民代資歷，見證新北市的發展歷程。

周勝考為人海派直言、熱心服務，在地方上也廣結人脈。第2屆新北市議員任內，周勝考繳出議會出席率百分之百、質詢率42.86％高居選區第一的表現，期間也爭取7所老舊校舍改建、6座地下停車場、果菜批發市場、運動中心及四維公園多所公園設施改善等建設，另也爭取擴大育兒津貼、新北兒童卡、免費公車敬老票等社福政策。

周勝考說，他一路走來認真做事，所有政見一一監督市府落實，替人做事承擔許多劫難，他願意承受，沒想到反讓選民誤解。

周勝考強調，不管是誰請託，他向來不分尊卑貴賤、個人團體，一視同仁，也絕不收賄、行賄，這是來自基層的同理心，沒想到此次選舉做事的人被冷落了。

他希望用議會全勤、落實政見的認真態度，讓選民把票投給會做事的周勝考。

(中國時報)