謝文進批無能市長 林智堅反控抹黑

2018年11月22日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹市報導

「無能市長、動物永別！」新竹市長候選人謝文進陣營21日以林智堅辦理新竹公園及動物園再生計畫，造成21隻動物死亡，動物園完工期跳票，新竹公園工程經費一漲再漲，批林規畫及執行能力都有問題。林陣營回應是背離事實的抹黑，市民不會認同。

林智堅競選總部辦公室主任黃任瑋表示，林市長政績有目共睹，還連續2年獲評五星級市長，對手背離事實的抹黑與口水，市民不會認同。謝總部主任委員李宏生指出，經費高達6億的新竹公園及動物園整建工程在2017年7月決標，林智堅在當年5月花300萬元舉辦盛大的「我與動物有個約定」嘉年華派對，與市民相約2018年要與動物園再相見。

但動物園工期嚴重落後，確定要延至2019年年底才可能重新開園，動物園的動物還要再流浪1年多。李宏生說，林智堅的「動物園告別變永別」，已死亡21隻動物，有些動物送到外縣市後可能無法再回家，市民們都被蒙在鼓裡。

李宏生並指林智堅對新竹公園工程想到哪做到哪，經費從3億翻倍成6億，全部工程綁在一起用最有利標發包，無法吸引優秀廠商，3次流標都因只有1家廠商投標，最後發包一塊錢不減，連議價空間都沒有，大幅增加支出，完全沒有為市民省荷包。顯示林智堅規畫及執行力都有問題。

(中國時報)